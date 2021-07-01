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後疫情時代芒果難賣 兩成金蜜芒果農民找農會收購

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
埔心鄉農會總幹事張旗聞（右）和鄉內愛心企業家許增鏞，聯手行銷埔心特產金蜜芒果及副產品。記者簡慧珍／攝影
埔心鄉農會總幹事張旗聞（右）和鄉內愛心企業家許增鏞，聯手行銷埔心特產金蜜芒果及副產品。記者簡慧珍／攝影

彰化縣金蜜芒果進入季產，主要產地埔心鄉今年受到5月31日豪大雨影響，災損達到一成，幸好整體甜度維持「入口甜蜜蜜」的水準，但疫情造成銷量短少，兩成金蜜芒果湧進埔心鄉農會的保證收購體系，預料今年副產品將爆量。

埔心鄉金蜜芒果產量逾全縣九成，種植面積約50公頃，比去年多10公頃，雖然大雨災損達一成，但生產面積增加，整體產量沒減少。埔心鄉農會今天在農會果園採收金蜜芒果，象徵彰化縣金蜜芒果進入為期兩個月的量產季。

鄉農會總幹事張旗聞說，金蜜芒果每分地產量平均1萬顆，跟別的品種芒果不同之處在於「在欉紅」採收，金蜜芒果大約七成熟的時候被採下，不必人工催熟，常溫放置2至3天即可食用，口感和風味俱佳，若用常溫宅配1天送到家，大概放兩天就能吃

他表示，埔心鄉農會每年保價收購，上價每公斤200元，依品質差異遞減，最低價每公斤80元，鄉農會推出金蜜芒果禮盒每3公斤600元，農會自售依品質而定，顆粒大又甜的最高價每公斤500元。

本土疫情維持第三級警戒，幾乎沒水果商販擺攤賣金蜜芒果，宅配經常塞車，訂購金蜜芒果的量也減少，農民找鄉農會收購，截到目前的收購量比往年多兩成，部分次級品將製作金蜜芒果急凍冰棒、雪Q餅、芒果乾，急凍冰棒用半顆芒果製成，實打實的吃到果肉，最受歡迎，今年收購量增加，預料副產品也大增，饕客不怕買不到。

埔心鄉農會廚房忙著金蜜芒果的副產品。記者簡慧珍／攝影
埔心鄉農會廚房忙著金蜜芒果的副產品。記者簡慧珍／攝影

芒果 農會 疫情

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