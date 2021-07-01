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疫情嚴峻 林明溱：日月潭泳渡、南投茶博不排除停辦

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投世界茶業博覽會去年吸引72萬人次參觀，今年國內爆發新冠疫情社區感染，南投縣政府不排除停辦。本報資料照片，記者江良誠／攝影
南投世界茶業博覽會去年吸引72萬人次參觀，今年國內爆發新冠疫情社區感染，南投縣政府不排除停辦。本報資料照片，記者江良誠／攝影

新冠肺炎疫情第三級警戒，南投縣重要活動都受到影響，9月日月潭萬人泳渡和10月南投世界茶業博覽會縣府仍照進度規畫。南投縣長林明溱說，目前疫情看似趨緩，但Delta變種病毒出現群聚，一切以防疫優先，縣府不排除停辦。

日月潭萬人泳渡從1983年開始每年9月中旬舉辦，除了2005年龍王颱風影響停辦，每年吸引上萬名國內外選手參加。今年日月潭因為乾旱水位大幅下降，幸好，接連梅雨鋒面和颱風外圍環流帶來充沛雨量，讓日月潭水位回升，萬人泳渡恢復舉辦的條件。

10月的南投世界茶業博覽會更是行銷南投茶葉和農特產的壓軸，去年雖受疫情影響，但縣府規畫大型防疫計畫，吸引超過72萬人次參觀，創造1.7億元產值，同時還舉辦巧克力咖啡節，帶動咖啡和巧克力產業能見度，可謂雙贏。

這兩項重要活動，不只選手、遊客，茶農、茶商和觀光旅宿業者都相當關心，但5月爆發新冠疫情社區感染，疫情指揮中心將第三級警戒延長到7月12日，隨著最近感染人數減少，部分縣市喊出「微解封」，讓民眾也關心萬人泳渡和南投茶博能否舉行。

南投縣農業處長陳瑞慶說，茶博仍照計畫規畫場地和攤位，但國內疫情起伏不定，能否如期舉辦，縣府也沒把握。

林明溱說，泳渡和茶博帶動南投觀光和產業發展，各界期待能照常舉辦，但防疫優先，他已經請相關局處觀察疫情變化，並做好應變措施，在活動前一個月做最後討論，只要疫情穩定，立刻動員籌辦，如果疫情仍有風險，則不排除停辦，確保防疫安全。

疫情 日月潭 巧克力

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