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新冠疫情不確定性 田中馬宣布今年改為線上跑

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
田中馬每年逾萬人參加，沿途美食小吃櫛比鱗次，被譽為台灣最有人情味的馬拉松，圖／田中馬主辦單位提供
田中馬每年逾萬人參加，沿途美食小吃櫛比鱗次，被譽為台灣最有人情味的馬拉松，圖／田中馬主辦單位提供

台灣米倉田中馬拉松（簡稱田中馬），號稱全台最歡樂的馬拉松，今年將遇入第十年，偏逢新冠疫情的不確定性，今天主辦單位宣布取消實體賽事，改為「線上跑」，如期慶祝田中馬10歲生日。

田中馬主辦單位在官方臉書粉絲專頁發出公告，指出最近兩個月本土疫情再起，「因為對於下半年的種種不確定性，也考量到參賽選手及工作夥伴的安全健康，經審慎評估後，2021田中馬將取消實體賽事，改以全新的線上跑活動與大家在線上相聚。」

田中馬總幹事鄭宗政今天表示，今年疫情延燒，影響許多路跑賽事，一直以來被眾多跑友視為台灣最有人情味的田中馬從實體馬改為線上跑，就是期望持續守護台灣，同時在疫情持續延燒的當下，繼續為台灣帶來更多的正面能量。

田中馬每屆賽事的報名都秒殺，中籤率只有二成四，是國內最難中籤的馬拉松賽事，去年雖受外國疫情嚴重的影響，海外跑者無法到場，但透過「田中馬線上跑」，線上與實體合計超過1萬8000人參加，讓田中馬在全球各地開花。

田中馬歷年在「運動筆記」網站評價維持 4.5 分以上的水準，為國內跑者評比十大優質賽事之一，與其它賽事追求目標不同的是，參加的跑者都能欣賞田中最美風光、彰化縣最熱情鄉親的支持，沿途在地美食小吃的能量補給站「呷透海」，田中馬因此被認為是「最在地、最有人情味」的一場賽事。

鄭宗政表示，主辦單位預計將九月初公布田中馬線上跑的活動細節及報名辦法，將秉持田中馬過去的創新精神，帶給大家不同的體驗，廣泛邀請更多不常跑步的民眾追求健康，相關細節可關注台灣米倉田中馬拉松臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/520marathon。

疫情 馬拉松

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