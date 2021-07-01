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影／日月潭未解封遊客少了 20多隻獼猴家族集體出遊
少了遊客的日月潭，潭邊步道近來被民眾發現有台灣獼猴全家逛街的景象，一支20多隻獼猴組成的家族，不僅不怕遊客的拍照，更老神在在地全家「入鏡」，當地居民表示，平時只在山上看到有猴群出沒，這次卻是頭一次看到這麼多的猴群出遊潭邊步道，感到十分好奇。
特有生物保育中心主秘鄭錫奇說，台灣幾乎各個縣市都有獼猴，但不是每個地區的獼猴都會與人類接觸，各地傳出的人猴衝突，更是時有所聞，但問題的根源不在獼猴，而是來自人類不自覺的餵食行為。
鄭錫奇指出，正常生長在野外的獼猴，看到人類會迴避，頂多猴王會稍微搖樹嚇阻；但在風景區，因為有人長期餵食， 或未謹慎處理食物廚餘，讓獼猴有了輕易取食的經驗後，當然會放下戒心靠近人類，才會演變出搶食的行為，產生人猴衝突。
玉山國家公園及新中橫塔塔加遊憩區，每年吸引至少50萬人次造訪，去就發現有團體旅客把吃完的便當盒集中在紙箱後，就棄置在垃圾箱外，不僅造成工作人員處理垃圾的困擾，必須另外揀拾回收物，甚至垃圾亂丟，也會吸引黃喉貂、台灣獼猴等野生動物翻垃圾覓食，嚴重影響生態。
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