台中殘劑網路預約取消 里長怨：里民竟要找我登記

台中市殘劑預約因狀況連連，狀況，市府內部檢討後昨晚緊急喊卡，但這麼一來，有里長上午抱怨，許多人不了解情況找他們詢問，電話都被打爆，另也有里長說，里民竟還要里民要找他登記，讓他傻眼。一名里長說，原因都出在疫苗不足，要是有疫苗，這些亂象就都不會發生。

市府昨指出，為避免市民與前線防疫人員因極微量殘劑，浪費預約時間與人力成本，又造成預約民眾無法接種而失望，決定停止殘劑預約，並決定第一，若有殘劑產生，直接由快打站間互相調度，不浪費疫苗；第二，若還有剩下殘劑，則直接由快打站指揮官針對1至6類造冊人員，致電施打，並且公布名單。

大里區立德里長江和樹上午說，因為市府原本說可以預約，又突然喊卡，讓很多市民不了解情況，紛找他詢問，他的電話都被打爆了；另還有人原本預約到了，卻打不到，心裡更是納悶。他認為市府應該進一步說明。

太平區光明里長胥樹文也說，因為市府新規定1至6類造冊人員才可以打殘劑，和原本只要預約到即可打的範圍小了，很多人對此有疑問，並說預約沒有了，想找里長代為登記。

胥樹文說，他向民眾解釋，要是疫苗夠，大家拿了健保卡到各醫院和診所打就可，那疫情就控制了，但現在就是因為沒有疫苗，所以不是大家都可以打。