聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中殘劑網路預約取消 里長怨：里民竟要找我登記
台中市殘劑預約因狀況連連，狀況，市府內部檢討後昨晚緊急喊卡，但這麼一來，有里長上午抱怨，許多人不了解情況找他們詢問，電話都被打爆，另也有里長說，里民竟還要里民要找他登記，讓他傻眼。一名里長說，原因都出在疫苗不足，要是有疫苗，這些亂象就都不會發生。
市府昨指出，為避免市民與前線防疫人員因極微量殘劑，浪費預約時間與人力成本，又造成預約民眾無法接種而失望，決定停止殘劑預約，並決定第一，若有殘劑產生，直接由快打站間互相調度，不浪費疫苗；第二，若還有剩下殘劑，則直接由快打站指揮官針對1至6類造冊人員，致電施打，並且公布名單。
大里區立德里長江和樹上午說，因為市府原本說可以預約，又突然喊卡，讓很多市民不了解情況，紛找他詢問，他的電話都被打爆了；另還有人原本預約到了，卻打不到，心裡更是納悶。他認為市府應該進一步說明。
太平區光明里長胥樹文也說，因為市府新規定1至6類造冊人員才可以打殘劑，和原本只要預約到即可打的範圍小了，很多人對此有疑問，並說預約沒有了，想找里長代為登記。
胥樹文說，他向民眾解釋，要是疫苗夠，大家拿了健保卡到各醫院和診所打就可，那疫情就控制了，但現在就是因為沒有疫苗，所以不是大家都可以打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言