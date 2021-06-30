企業捐鐵人襪挺醫護 疼惜醫護齊抗疫

挺醫護，彰化縣議員劉惠娟號召企業捐贈一千雙鐵人襪、與燕麥奶等送給縣內11家醫院醫護人員，今天在員林基督教醫院受贈，希望讓經常得久站的醫護感受到各界溫暖。

東螺承天宮、義格公司、PLAYER直播、亞斯多國際公司等企業今天把捐贈的鐵人襪、與燕麥奶50箱等由員林基督教醫院急診科主任李旭雲代表受贈，彰化縣副縣長林田富、縣議員劉惠娟等人也在場對醫護人員表達感謝之意。

林田富表示，從今年3月本土疫情暴發至今，特別像夏天這麼炎熱的季節，醫護人員經常要包覆全身進行防疫工作，實在非常辛苦，縣府團隊也非常努力要守護彰化縣全體縣民的健康，並成立7531999專線，民眾如有問題可撥打此專線詢問，也希望大家共同做好防疫工作，打贏這場勝戰。

劉惠娟說，很感謝東螺承天宮段師兄的穿針引線，他在網路平台看到醫護人員的家屬跪求民間捐贈單位能夠捐贈鐵人襪，因為鐵人襪的抗菌力強、舒適度也夠、也能舒壓，醫護人員在一整天工作的站立下，能夠減緩足部的壓力，並減少足底筋膜炎，因此他們才尋求企業贊助，讓醫護人員在疫情期間，穿著鐵人襪能稍微紓壓，也拜託大家沒事宅在家，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，一起挺過這場疫情。