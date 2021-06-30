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整理包／莫德納明起開打！ 縣巿施打規定一次看

聯亞生技新冠疫苗申請EUA 拚7月開打

台中6.23萬劑莫德納 孕婦可在婦產科診所施打

中央社 / 台中30日電

台中市獲中央分配6萬2300劑莫德納新冠肺炎疫苗，台中市長盧秀燕今天說，7月1日至5日優先開放孕婦施打，而且孕婦可在婦產科合約院所施打。

中央將開始配送美國捐贈台灣的莫德納新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗，盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心記者會表示，獲中央撥配6萬2300劑疫苗，將陸續配發婦產科診所、醫療院所及快打站，7月1日至5日優先開放孕婦、7月2日至5日開放75歲以上長者與長照人員接種。

盧秀燕指出，目前台中75歲以上長輩約8萬人尚未施打疫苗，另有孕婦約1萬5000人、第5類長照機構人員約5000人尚未施打疫苗，合計約10萬人，獲配疫苗數量仍不足，市府會優先提供上述族群接種，預計7月8日台中可再獲配第二波4萬1300劑疫苗。

台中市衛生局長曾梓展表示，孕婦7月1日起可向婦產科合約院所或7月2日起可經產檢醫師評估後至台中市各合約院所預約施打。

7月2日至5日開放18家專責醫院、7月3日至5日開放全市22家地區醫院及306家基層診所，提供第1至6類人員及75歲以上長輩預約施打；7月3日、4日安排快打站，提供台中市75歲以上長輩接種。曾梓展說，市府已完成造冊並透過里鄰系統投遞「施打疫苗通知單」，無須預約，前往指定快打站即可接種疫苗。

至於今天有多處快打站出現疫苗不足，讓依通知單到場施打的長者撲空，台中市新聞局長黃國瑋說，過去長者施打率約3成，今天開放75、76歲以上長者的施打率超過4成，未來在開放施打疫苗時會更謹慎，也因接種意願踴躍，疫苗殘劑就更少了。

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