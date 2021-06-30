彰化名店不二坊排隊群聚引波 連休三天改採電話預訂

彰化蛋黃酥名店不二坊先前因排隊人潮，讓市長林世賢與轄區警方上門關心，最後經溝通店家店休兩天，原定今天開店，但最後仍維持暫停營業，消費者到場撲空，林世賢這兩天也走訪彰化市多家糕餅店，鼓勵店家改採電話或網路訂購，也邀網路電商研議相關販售平台，盼在疫情期間也能推廣彰化市名產。

不二坊蛋黃酥排隊排出名氣，過去因排隊人潮造成交通不便以及代購亂象，但店家不甩外界建議負起社會責任，仍秉持傳統不提供網購，因新冠肺炎疫情嚴峻，日前排隊造成群聚，居民擔心向公部門陳情，彰化市長林世賢到店家告誡，希望他們改變銷售方式，減少群聚風險，該店緊急在本周一及周二公休，原本預計今天開張，林世賢到場查看，發現店家鐵門拉下貼出公告「今日門市停止販售」，改採電話預訂。