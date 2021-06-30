快訊

新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化名店不二坊排隊群聚引波 連休三天改採電話預訂

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市蛋黃酥不二坊避免顧客群聚，已連續店休三天。記者林敬家／攝影
彰化市蛋黃酥不二坊避免顧客群聚，已連續店休三天。記者林敬家／攝影

彰化蛋黃酥名店不二坊先前因排隊人潮，讓市長林世賢與轄區警方上門關心，最後經溝通店家店休兩天，原定今天開店，但最後仍維持暫停營業，消費者到場撲空，林世賢這兩天也走訪彰化市多家糕餅店，鼓勵店家改採電話或網路訂購，也邀網路電商研議相關販售平台，盼在疫情期間也能推廣彰化市名產。

不二坊蛋黃酥排隊排出名氣，過去因排隊人潮造成交通不便以及代購亂象，但店家不甩外界建議負起社會責任，仍秉持傳統不提供網購，因新冠肺炎疫情嚴峻，日前排隊造成群聚，居民擔心向公部門陳情，彰化市長林世賢到店家告誡，希望他們改變銷售方式，減少群聚風險，該店緊急在本周一及周二公休，原本預計今天開張，林世賢到場查看，發現店家鐵門拉下貼出公告「今日門市停止販售」，改採電話預訂。

林世賢這兩天也到多家店家，觀察到彰化市的蛋黃酥名產店許多仍有網路購物，不用排隊，符合防疫規定，可以安心上網選購，除了名店彰化不二坊，還有麥仕佳專業烘焙坊、復興珍、喜洋洋烘焙美食、彰化卦山燒、林記糕餅舖、紀家烘焙坊，他推薦的烘焙坊還有許多特色產品並提供宅配服務。他說，店家都對防疫期間改採電話或網路訂購有意願，研議媒合網路平台上架推廣。

彰化市長林世賢這兩天走訪多家烘焙坊，店家對網購銷售大都有意願。圖／翻攝林世賢臉書
彰化市長林世賢這兩天走訪多家烘焙坊，店家對網購銷售大都有意願。圖／翻攝林世賢臉書

蛋黃酥 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

彰化疫苗所剩無幾 預留醫護、出國民眾第二劑共1萬多劑

澎湖、台灣航班運能紓解 今僅剩零星旅客排隊候補

屏東擴大PCR篩檢 艷陽下民眾用身分證排隊

中火發電減少 彰化伸港鄉回饋金今年少2百多萬

相關新聞

彰化名店不二坊排隊群聚引波 連休三天改採電話預訂

彰化蛋黃酥名店不二坊先前因排隊人潮，讓市長林世賢與轄區警方上門關心，最後經溝通店家店休兩天，原定今天開店，但最後仍維持暫...

Delta病毒隱憂 七年級企業主找台中議員捐基層防疫物資

國內傳出Delta變種病毒入侵，雖然警察及第一線防疫人員多數都已施打至少一劑疫苗，但依國外案例，即便打了兩劑疫苗仍有極高...

慈濟贈生活箱給中市7500弱勢學子過暑假 小黃配送到宅

台中市政府與慈濟基金會合力推動「攜手關懷弱勢學童暑期營養跨界合作計畫」今年7月及8月結合豐原區農會及在地運輸業者，配送「...

台中長者準時到場打不到疫苗 民眾怒：開放殘劑給誰打

台中市有多處疫苗快打站今天為第六類75歲以上長輩施打疫苗，卻出現無疫苗可施打的狀況，許多長者與陪同家屬依據通知單上的日期...

十大鬼屋員林醫院今天拆了 重建做為長照衛福大樓

曾被傳聞是全台十大鬼屋的員林醫院今天開始拆除了！ 彰化縣長王惠美今天前往巡視表示，原址已爭取2億多元前瞻基礎建設將整建成...

台中今疫苗殘劑2萬人搶21劑 接種率僅千分之1

台中市首創殘劑預約登記作業機制，昨天首日有1萬9935人完成預約，台中市上午開41處快打站，近中午統計有6處共21劑殘劑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。