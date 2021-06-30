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彰化名店不二坊排隊群聚引波 連休三天改採電話預訂
彰化蛋黃酥名店不二坊先前因排隊人潮，讓市長林世賢與轄區警方上門關心，最後經溝通店家店休兩天，原定今天開店，但最後仍維持暫停營業，消費者到場撲空，林世賢這兩天也走訪彰化市多家糕餅店，鼓勵店家改採電話或網路訂購，也邀網路電商研議相關販售平台，盼在疫情期間也能推廣彰化市名產。
不二坊蛋黃酥排隊排出名氣，過去因排隊人潮造成交通不便以及代購亂象，但店家不甩外界建議負起社會責任，仍秉持傳統不提供網購，因新冠肺炎疫情嚴峻，日前排隊造成群聚，居民擔心向公部門陳情，彰化市長林世賢到店家告誡，希望他們改變銷售方式，減少群聚風險，該店緊急在本周一及周二公休，原本預計今天開張，林世賢到場查看，發現店家鐵門拉下貼出公告「今日門市停止販售」，改採電話預訂。
林世賢這兩天也到多家店家，觀察到彰化市的蛋黃酥名產店許多仍有網路購物，不用排隊，符合防疫規定，可以安心上網選購，除了名店彰化不二坊，還有麥仕佳專業烘焙坊、復興珍、喜洋洋烘焙美食、彰化卦山燒、林記糕餅舖、紀家烘焙坊，他推薦的烘焙坊還有許多特色產品並提供宅配服務。他說，店家都對防疫期間改採電話或網路訂購有意願，研議媒合網路平台上架推廣。
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