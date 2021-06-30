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電話詐騙可花錢預約疫苗殘劑 彰縣籲民眾勿上當

中央社 / 彰化30日電

彰化縣長王惠美今天指出，最近開始施打新冠肺炎疫苗，卻有民眾檢舉接到詐稱醫療院所的電話，指花1500元就可預約打疫苗殘劑，而彰化縣沒有開放打疫苗殘劑，呼籲民眾勿上當。

彰化縣疫情災害應變中心今天下午召開記者會，彰化縣長王惠美、彰化縣政府衛生局長葉彥伯出席記者會，王惠美指出，彰化縣今天沒有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診案例，不過卻傳出有人利用疫情進行詐騙。

王惠美指出，有民眾檢舉指稱，接到自稱是醫療院所的電話，說明可以花新台幣1500元預約打疫苗殘劑，不過因為疫苗都是公費施打，即使是打殘劑也是免費，希望民眾不要上當受騙，縣府如果查獲的話，一定依法究辦。

葉彥伯則說，疫苗施打都是公費，如果有醫療院所私下跟民眾收費打疫苗，醫療院所跟醫護人員最重會遭到撤照的處分。

至於彰化縣的疫情，葉彥伯說明，先前有一名從事物流業的男子確診，由於男子負責分貨，職場內200多名接觸者都已經完成核酸檢測，結果都為陰性；他分析，由於工作人員來來去去，與確診男子的接觸時間短，加上用餐的餐廳也設有隔板，讓被感染的人數減少。

葉彥伯指出，至於彰化縣的疫苗施打進度，目前彰化縣的AZ疫苗還剩下1萬3000多劑，其中4000劑要給專責醫院醫事人員打第二劑，另有8000劑要給已預約或造冊的長者，外界誤會施打疫苗進度慢，主要是因為地方施打疫苗的數據回報到中央會有時間差。

AZ疫苗 葉彥伯

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