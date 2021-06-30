慈濟贈生活箱給中市7500弱勢學子過暑假 小黃配送到宅

台中市政府與慈濟基金會合力推動「攜手關懷弱勢學童暑期營養跨界合作計畫」今年7月及8月結合豐原區農會及在地運輸業者，配送「安心生活箱」及「健康蔬果箱」由計程車隊運送至台中約7500個低收入戶弱勢學生家戶，讓經濟弱勢學生暑假獲得營養均衡的飲食，營造共善經濟循環。

市府表示，對於學校經濟弱勢學生，市府長期以來皆提供365日全年無休的午餐協助措施，包含上課期間的全額午餐費補助、例假日及寒暑假安心午餐券。

慈濟基金會主動邀請市府合作推動計畫，由慈濟基金會提供經費，台中市校園營養師篩選出「健康蔬果箱」12種健康蔬果，再由農業局媒合豐原區農會、台中果菜運銷公司配裝蔬果箱，加上慈濟基金會以白米、麵條、罐頭及靜思閱本等所組成的「安心生活箱」讓弱勢學生於暑假及疫情期間吃得健康又營養。

市府表示，為降低群聚感染風險，後續將與台灣大車隊合作，透過中部3000部車輛全程恆溫配送，7、8月直接遞送「安心生活箱｣及「健康蔬果箱｣各1箱到宅，除讓弱勢學生在防疫期間得到最方便妥善的照料，同時能協助台中農民及計程車業者們，照顧產業發展。