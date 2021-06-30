台中長者準時到場打不到疫苗 民眾怒：開放殘劑給誰打

台中市有多處疫苗快打站今天為第六類75歲以上長輩施打疫苗，卻出現無疫苗可施打的狀況，許多長者與陪同家屬依據通知單上的日期時間前往施打疫苗，結果撲了空，抱怨連連。民眾質疑「長輩到場卻打不到，還開放殘劑不知給誰打？」

黃先生陪同家中長輩到豐原體育場施打疫苗，卻撲了空。他說，家中長輩收到通知單，今天上午10點準時到豐原體育場打疫苗，到場了卻打不到，痛批「沒有確定可以打的到，就不要通知長者到場再說沒的打，還開放殘劑不知給誰打？」

豐原區長洪峰明表示，豐原區76至77歲長輩約1500人，區公所提報所需疫苗約5成，施打量約700多人，但疫苗不足，豐原區僅分配到40餘罐，可施打400多人，但今天施打踴躍，出現快打站「老人比疫苗多」，約50、60人打不到疫苗，相當抱歉。