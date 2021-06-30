十大鬼屋員林醫院今天拆了 重建做為長照衛福大樓

曾被傳聞是全台十大鬼屋的員林醫院今天開始拆除了！ 彰化縣長王惠美今天前往巡視表示，原址已爭取2億多元前瞻基礎建設將整建成長照衛福據點，預定在民國112年2月完工，希望未來能提供老幼全方位照護場域，讓員林多一個老少共榮的好地方。

縣立員林醫院20多年前結束營業後荒廢至今，由於曾有劇組來拍鬼片，以訛傳訛成了全台十大鬼屋，不過員林醫院在921大地震時，的確也有當時員林龍邦大樓罹難者安置於員林醫院的太平間內，因此此次重建衛福大樓前已在5月初舉辦過祈安法會，希望未來工程順利，衛福大樓未來造福大家。

員林市衛生所暨長照衛福大樓6月13日已開工，經過兩周前置準備作業，今天開始拆除員林醫院舊建物，上午縣長王惠美、員林市長游振雄前往工地視察。

王惠美說，許多社區、議員等民意代表都反映，希望將員林醫院老舊建築改造，不要浪費空間，縣府與市公所積極協調後，游市長也相當支持，同意將這塊土地交由縣府使用，並經過文資委員審議，確定可拆除使用，今天開始拆除，盼能盡速完工，提供給員林地區民眾，從老到少全方面的照護。

王惠美說，員林市衛生所暨長照衛福大樓未來將興建成地下一樓地上五樓的綜合性服務大樓，總面積約5902平方公尺，規劃地下一樓至地上二樓為衛生所、不老健身房及公設民營托嬰中心，三樓為兒童青少年服務中心、育兒親子館、家庭福利中心，四樓為日間照顧中心，五樓為多功能兒少活動中心，中央共補助1億527萬多元，縣府在議會的支持下，自籌9835萬多元，共計2億362萬多元興建，未來也能建構老幼共學的美好場景。

游振雄說，感謝中央與彰化縣政府挹注經費、員林市代會支持，讓員林衛生所暨長照衛福大樓順利動工，相信完工後，將能嘉惠南彰化老人、小孩都能得到妥善照護。