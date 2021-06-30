快訊

【疫情這堂課】警察以前怕子彈現在怕病毒 擔心傳染家人乾脆睡在駐地

屏東Delta群聚再增1確診！多3人驗出Delta變異株 累積15人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

十大鬼屋員林醫院今天拆了 重建做為長照衛福大樓

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
曾被傳聞是全台十大鬼屋的員林醫院今天開始拆除了，將興建成員林市衛生所暨長照衛福大樓。記者林宛諭／攝影
曾被傳聞是全台十大鬼屋的員林醫院今天開始拆除了，將興建成員林市衛生所暨長照衛福大樓。記者林宛諭／攝影

曾被傳聞是全台十大鬼屋的員林醫院今天開始拆除了！ 彰化縣長王惠美今天前往巡視表示，原址已爭取2億多元前瞻基礎建設將整建成長照衛福據點，預定在民國112年2月完工，希望未來能提供老幼全方位照護場域，讓員林多一個老少共榮的好地方。

縣立員林醫院20多年前結束營業後荒廢至今，由於曾有劇組來拍鬼片，以訛傳訛成了全台十大鬼屋，不過員林醫院在921大地震時，的確也有當時員林龍邦大樓罹難者安置於員林醫院的太平間內，因此此次重建衛福大樓前已在5月初舉辦過祈安法會，希望未來工程順利，衛福大樓未來造福大家。

員林市衛生所暨長照衛福大樓6月13日已開工，經過兩周前置準備作業，今天開始拆除員林醫院舊建物，上午縣長王惠美、員林市長游振雄前往工地視察。

王惠美說，許多社區、議員等民意代表都反映，希望將員林醫院老舊建築改造，不要浪費空間，縣府與市公所積極協調後，游市長也相當支持，同意將這塊土地交由縣府使用，並經過文資委員審議，確定可拆除使用，今天開始拆除，盼能盡速完工，提供給員林地區民眾，從老到少全方面的照護。

王惠美說，員林市衛生所暨長照衛福大樓未來將興建成地下一樓地上五樓的綜合性服務大樓，總面積約5902平方公尺，規劃地下一樓至地上二樓為衛生所、不老健身房及公設民營托嬰中心，三樓為兒童青少年服務中心、育兒親子館、家庭福利中心，四樓為日間照顧中心，五樓為多功能兒少活動中心，中央共補助1億527萬多元，縣府在議會的支持下，自籌9835萬多元，共計2億362萬多元興建，未來也能建構老幼共學的美好場景。

游振雄說，感謝中央與彰化縣政府挹注經費、員林市代會支持，讓員林衛生所暨長照衛福大樓順利動工，相信完工後，將能嘉惠南彰化老人、小孩都能得到妥善照護。

彰化縣目前將衛生所整合長照、婦幼福利的綜合大樓還有二林、線西、北斗、芳苑、大城，都已經在興建中，竹塘及彰化市等2個地區的長照衛福大樓，也都陸續準備動工，王惠美說，希望未來長照資源布建能遍及縣內，服務在地鄉親。

曾被傳聞是全台十大鬼屋的員林醫院今天開始拆除了，將興建成員林市衛生所暨長照衛福大樓。示意圖／彰化縣政府提供
曾被傳聞是全台十大鬼屋的員林醫院今天開始拆除了，將興建成員林市衛生所暨長照衛福大樓。示意圖／彰化縣政府提供
曾被傳聞是全台十大鬼屋的員林醫院今天開始拆除了，將興建成員林市衛生所暨長照衛福大樓， 彰化縣長王惠美(左)與員林市長游振雄(右)前往工地視察。圖／彰化縣政府提供
曾被傳聞是全台十大鬼屋的員林醫院今天開始拆除了，將興建成員林市衛生所暨長照衛福大樓， 彰化縣長王惠美(左)與員林市長游振雄(右)前往工地視察。圖／彰化縣政府提供

員林 衛生所 長照

延伸閱讀

影／彰化物流男一家3人確診 來自上一波宗教傳染鏈

影／「載菜去北農會怕啊」 彰化果菜市場今起快篩

埔心強降雨量彰化縣最多 縣府將重新施做排水分流

彰化花壇三芬路崩塌長40米 縣長王惠美現勘指示先封路

相關新聞

台中長者準時到場打不到疫苗 民眾怒：開放殘劑給誰打

台中市有多處疫苗快打站今天為第六類75歲以上長輩施打疫苗，卻出現無疫苗可施打的狀況，許多長者與陪同家屬依據通知單上的日期...

十大鬼屋員林醫院今天拆了 重建做為長照衛福大樓

曾被傳聞是全台十大鬼屋的員林醫院今天開始拆除了！ 彰化縣長王惠美今天前往巡視表示，原址已爭取2億多元前瞻基礎建設將整建成...

台中今疫苗殘劑2萬人搶21劑 接種率僅千分之1

台中市首創殘劑預約登記作業機制，昨天首日有1萬9935人完成預約，台中市上午開41處快打站，近中午統計有6處共21劑殘劑...

中警推敲鍵盤5步驟 就抽森林家族、APPLE HomePod mini

暑期即將到來，台中市警局婦幼隊推出網路宣導抽好禮活動，只要上台中市政府警察局婦幼警察隊臉書粉絲團按讚、追蹤、留言等5步驟...

南投失聯、逃逸移工多 議員要求加強移工篩檢防破口

印尼移工接觸Delta確診者，卻跑到南投縣仁愛鄉山區打工，差點成為防疫破口。南投縣議員游顥認為南投農業移工多，很多是失聯...

屏東芒果滯銷 民進黨全國主委聯誼會發起採買運動

Delta變種病毒入侵屏東縣枋山鄉，正值產季的屏東芒果也受影響出現嚴重滯銷，民進黨全國主委聯誼會會長邱建富今日發起全國2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。