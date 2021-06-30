影／台中近2萬人搶打41快打站殘劑！老人搶打最後6劑

台中市今天上午開放75歲以上長者到41處快打站接種AZ疫苗，並開放18歲以上預約快打站殘劑。台中市政府統計到昨晚，共1萬9935人上網登記預約，經亂數排序公告。南屯區長林秋萬說，今天惠文國小快打站「老人比疫苗多」，上午11時貼出公告，請還沒報到老人下梯次再來，現場調來4瓶不夠，再次由南屯衛生所派員像UBER四處調疫苗，在上午11時47分調到6劑疫苗，剛好給現場6名等候長者接種，沒有殘劑；台中詳細的殘劑資訊，台中市政府下午三時在台中防疫記者會宣布。

醫師施勝桓說，今天惠文國小快打站241名長者報到接種，其中有三人分別因血栓病史、血液病，以及突然恐懼打疫苗，沒有接種，接種率超過四成，還有很多人因為疫苗不夠，還沒報到，不見老人緩打潮，他推測，主要與近日老人接種AZ疫苗猝死率降低，加上Delta印度變異株侵台有關。

林秋萬說，原本預估180名長者打疫苗，沒想到上午9時起，出現老人搶打潮，衛生所已緊急調疫苗，但老人家陸續湧進快打站，形成「老人比疫苗」多，現場已從原先的180劑，經南屯衛生所調到四瓶，打完後還是不夠，但現在還有六名長者在等，後經南屯衛生所努力四處調疫苗，終於在上午11時47分調到6劑疫苗，現場6名等候長者完全接種，沒有殘劑

76歲的王姓阿嬤說，她因子女在國外是獨居老人，雖然看到很多打完AZ疫苗後不適，但她要出去採買，還是要打疫苗比較保險。

另一名75歲阿公說，他今天到現場發現，接種的老人很多，沒有緩打潮，他還是覺得早打早安心。

台中市政府說明，盤點AZ疫苗剩餘約8000劑，今天上午開放75歲以上長者（包含65歲以上原住民）接種AZ疫苗，長者無須申請或預約，由里鄰長發送施打通知單。