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南投失聯、逃逸移工多 議員要求加強移工篩檢防破口

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投是重要茶產區，失聯或逃逸移工打黑工，議員要求農業處、衛生局加強宣導，讓這些移工出來篩檢，避免造成疫情擴散。圖／南投縣政府提供
南投是重要茶產區，失聯或逃逸移工打黑工，議員要求農業處、衛生局加強宣導，讓這些移工出來篩檢，避免造成疫情擴散。圖／南投縣政府提供

印尼移工接觸Delta確診者，卻跑到南投縣仁愛鄉山區打工，差點成為防疫破口。南投縣議員游顥認為南投農業移工多，很多是失聯、逃逸者打黑工，要求縣府不追究逃逸移工身分，鼓勵這些移工出來篩檢，避免成為疫情擴散風險。

南投縣衛生局長黃昭郎說，這名印尼移工昨天傍晚發燒，送往南投醫院治療，經過PCR篩檢為陰性，因為沒再繼續發燒，已經送回集中檢疫所。南投農業仰賴移工，失聯或逃逸移工多，縣府在5月曾為這些移工開辦快篩專案，但農業移工因為常在山區或工作關係，參加篩檢人數不多。

游顥說，南投是重要茶業產區，現在又是茶葉採收季，因為農業缺工現象，不少移工在這段時間到南投山區打工，卻沒有篩檢，增加疫情擴散風險，南投應該比照台北市政府「特赦令」，讓失聯或逃逸移工出來接受篩檢。

黃昭郎說，對於失聯、逃逸移工縣府都是防疫優先，接受篩檢的移工只要是陰性，都可以繼續工作，如果篩檢為陽性，則要配合防疫治療。

台灣失聯移工人數多達5萬多人，游顥建議，為了讓身體不適的失聯、逃逸移工安心出面採檢，如果再依原本的查處方式，可能他們躲得更深，他要求衛生局和農業處再加強宣導，讓這些移工都能出來篩檢，確保防疫安全。

移工 衛生局 發燒

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