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中火發電減少 彰化伸港鄉回饋金今年少2百多萬

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
中火影響周遭鄰近鄉鎮空氣品質，每年提供回饋金。報系資料照
中火影響周遭鄰近鄉鎮空氣品質，每年提供回饋金。報系資料照

中火力發電廠因發電量減少，台電今年給彰化伸港鄉的回饋金減少2百多萬，公所今年約拿有4千8百多萬回饋金， 伸港依往例發給鄉親年度台電扶助金，這兩年受新冠肺炎疫情影響，公所也開放民眾申請匯款，減少鄉親排隊群聚，但今年匯款比例仍只有1成1，今天已入帳。

台中火力發電廠位於台中市龍井區，因鄰近彰化縣伸港、線西與和美等3鄉鎮，每年都會拿到回饋金，其中伸港鄉因距離最接近，發放金額最多，其次是線西，和美鎮最少。

線西鄉長蘇韋峻說，線西去年領到台電回饋金約1千2百多萬元，今年少了100多萬，仍發給鄉親扶助金每人500元，其餘作為地方建設、社福經費，回饋金額雖減少，但不影響鄉內各項政策運作。

台電則給和美鎮每年約7百多萬元左右回饋金，也是逐年減少，2018年以前都在900多萬，公所大都用在建設工程款，不比照伸港、線西發放生活扶助金。

伸港鄉公所每年7月中都派員到14個村定點發放台電扶助金，去年逢疫情，開始鼓勵以匯款方式領取避免群聚，伸港公所表示，中火依發電量每年提供回饋金，去年少了800多萬，今年再減少200多萬，中火影響鄉親健康，台電回饋金都運用在鄉親身上。

台電今年給伸港公所4千8百多萬回饋金，公所將其中3千7百多萬用來發給鄉親作為生活扶助金，每人一千元，今年有3萬7666人符合資格可領取，其中約有4千多人申請匯款，大都還是想親自拿，公所因應防疫三級警戒，將發放日期延到7月26日，若未降級恐怕還會再延期。

伸港公所也說，台電回饋金雖逐年減少，但加上台灣鋼聯、日有環保公司，鄉內每年共約有8千多萬回饋金，用在社會福利各項政策，包括去年開始發給設籍產婦的月子津貼，也是從回饋金支應，經費運用上並有太大改變。

台電 中火 疫情

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