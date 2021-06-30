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送雞精補體力 福壽實業公司贈1600包為清水警加油打氣

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
福壽實業公司今天贈雞精1600包，為台中清水警方加油打氣。圖／警方提供
福壽實業公司今天贈雞精1600包，為台中清水警方加油打氣。圖／警方提供

力挺第一線員警，福壽實業公司今天上午送1600包雞精給台中市清水警分局，為清水警方加油打氣，要讓員警獲得完整營養及更多的好體力，做好防疫第一線工作。

福壽實業公司董事長洪堯昆表示，疫情期間，增加警方不少工作，為了讓員警抗疲勞及補充體力，以自家農場自然飼養的牧草雞製成雞精，捐贈海線地區的清水警分局員警，以行動力挺及感謝抗疫英雄的付出與辛勞，全民防疫一起度難關。

清水警分局長張啓祥感謝福壽實業公司對於警方防疫工作的支持與肯定，他說抗疫期間，持續獲得各方的鼓勵打氣，是員警防疫最佳動力，張啟祥表示，全國三級警戒至今，同仁忙於配合執行各項防疫措，除了隨時提醒同仁作好個人防護及自身健康，呼籲請民眾務必配合及遵守，全民防疫一起來。

福壽實業公司今天贈雞精1600包，為台中清水警方加油打氣。圖／警方提供
福壽實業公司今天贈雞精1600包，為台中清水警方加油打氣。圖／警方提供

雞精 疫情

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