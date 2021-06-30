送雞精補體力 福壽實業公司贈1600包為清水警加油打氣

力挺第一線員警，福壽實業公司今天上午送1600包雞精給台中市清水警分局，為清水警方加油打氣，要讓員警獲得完整營養及更多的好體力，做好防疫第一線工作。

福壽實業公司董事長洪堯昆表示，疫情期間，增加警方不少工作，為了讓員警抗疲勞及補充體力，以自家農場自然飼養的牧草雞製成雞精，捐贈海線地區的清水警分局員警，以行動力挺及感謝抗疫英雄的付出與辛勞，全民防疫一起度難關。