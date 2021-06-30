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慈濟挺第一線防疫員警！捐袖套又捐口罩「罩」顧烏日警

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
慈濟中區慈警會暨烏日區組隊師兄師姐日前致贈烏日警分局外勤員警涼感袖套。圖／烏日警分局提供
慈濟中區慈警會暨烏日區組隊師兄師姐日前致贈烏日警分局外勤員警涼感袖套。圖／烏日警分局提供

疫情持續三級警戒，台中市警局烏日分局今天說，慈濟中區慈警會暨烏日區組隊師兄師姐等人為守護第一線執勤警察人員執勤防護安全，繼日前致贈烏日警分局外勤員警涼感袖套後，再加碼致贈6千個口罩，讓第一線執勤防疫的員警有足夠的口罩可以更換，在執勤時多一層自我防護，也保護民眾安全。

慈濟中區慈警會暨烏日區組隊師兄師姐為感恩防疫第一線人員，6月28日特別到烏日分局，致贈6千個防疫口罩，為第一線防疫員警加油打氣，希望第一線基層員警能在維護社會治安與市民健康的同時，也要做好自身安全防護措施。

烏日分局長楊川特別感謝慈濟慈善事業基金會的愛心善舉，在這波疫情下能持續力挺警察弟兄，贈送物資來「罩」顧員警執勤安全，讓員警感受到社會暖暖的心意。楊川籲請民眾，疫情尚未趨緩前，盡量留在家裡，減少外出，若外出時請全程佩戴口罩、保持社交距離，全民共同攜手防疫，平安度過疫情的挑戰。

慈濟中區慈警會暨烏日區組隊師兄師姐加碼致贈6千個口罩給烏日警分局外勤員警。圖／烏日警分局提供
慈濟中區慈警會暨烏日區組隊師兄師姐加碼致贈6千個口罩給烏日警分局外勤員警。圖／烏日警分局提供

疫情 口罩 慈濟

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