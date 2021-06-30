慈濟挺第一線防疫員警！捐袖套又捐口罩「罩」顧烏日警

疫情持續三級警戒，台中市警局烏日分局今天說，慈濟中區慈警會暨烏日區組隊師兄師姐等人為守護第一線執勤警察人員執勤防護安全，繼日前致贈烏日警分局外勤員警涼感袖套後，再加碼致贈6千個口罩，讓第一線執勤防疫的員警有足夠的口罩可以更換，在執勤時多一層自我防護，也保護民眾安全。

慈濟中區慈警會暨烏日區組隊師兄師姐為感恩防疫第一線人員，6月28日特別到烏日分局，致贈6千個防疫口罩，為第一線防疫員警加油打氣，希望第一線基層員警能在維護社會治安與市民健康的同時，也要做好自身安全防護措施。