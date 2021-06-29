李㼈與梁佑南美食初登場 手做刈包送疫情熱點防疫人員

鄉土劇明星梁佑南、李㼈今天化身愛心大使，把DIY刈包的第一次獻給彰化縣，在埔心鄉埔心社區活動中心製作150份刈包，熱騰騰送到埔心鄉的兩個派出所、消隊分隊和溪湖區三鄉鎮清潔隊，另把防護面罩及護手霜等物資送到南彰化大型醫院和清潔隊。

防疫第三級警戒，埔心鄉阿銅海產店改做刈包外賣，今天香滷三層肉和炒酸菜，鄉土劇明星梁佑南、李㼈一早從台北市開車南下到埔心鄉，和埔心社區發展協會理事長許增鏞、鄉民代表兼社區總幹事詹秀貞在廚師指導下，依序製作150份刈包，希望在10點半之前出發，把愛心分送到警消和消潔隊員手中。

「做菜不是我們的強項，我們的強項是有滿滿的愛心。」李㼈說，他第一次用做菜的方式做公益，只是做一點點愛心，期待發揮拋磚引玉的效果，社會大眾有錢出錢，有力出力，「同島一命，疫情總會過去，別分你我，一起加油。」

梁佑南也說，口水戰只會破壞台灣人與人之間的感情，應該先放一邊，想一想能為台灣做些什麼，她和李㼈從台北兼程趕到埔心鄉做刈包，東西不多，至少能用一點食物溫暖防疫第一線人員的胃，補充體力繼續服務。

第一次DIY刈包的李㼈很快「越做越順手」，梁佑南注意到他會「平衡」內餡比例，如果三層肉比較肥，就多放一點酸菜，李㼈笑稱防疫期間大家體重增加，如果多吃肥肉，就要多吃蔬菜，飲食均衡才能保持健康和良好免疫力。

埔心社區發展協會理事長許增鏞前幾天才因免收房客租金，自費水電即可，多了一個「佛心房東」稱號。今天他表示，防疫期間大家都辛苦了，感謝鄉土劇明星梁佑南和李㼈擔任愛心大使到疫情熱點從事公益活動，喚起更多人注意這些地區第一線防疫人員的努力。

梁佑南和李㼈配合寶鴻發國際娛樂公司、鴻大團購，今天送出刈包，同時送1萬個防護面罩給員生、員榮、二基及溪湖區3鄉鎮、二林鎮的清潔隊，送60箱葡萄給員生、員榮、二基和溪湖警分局、埔心消防分隊，送240條護手霜給員生、員榮和二基。