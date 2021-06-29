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南投疫苗殘劑接種量低 7月3日起開放接種莫德納疫苗

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣疫苗不足，殘劑接種量少，縣府決定7月3日起將開放造冊通知接種莫德納疫苗。圖／南投縣政府提供
南投縣疫苗不足，殘劑接種量少，縣府決定7月3日起將開放造冊通知接種莫德納疫苗。圖／南投縣政府提供

南投縣決定7月3日起至7月11日將開放接種莫德納疫苗，南投衛生局指出，第四批莫德納疫苗由中央配撥2萬3800劑，將分兩梯次配送，開放74至85歲長者、原住民64至75歲者接種；而前次接獲通知單未前往接種，尚有意願接種者，請於7月9日前向所轄里鄰長登記，縣府將再列入下批次依序通知。

南投衛生局表示，目前縣內受限新冠疫苗不足，疫苗的殘劑接種量不多，AZ疫苗接種完成率為89.6%，只占全縣18歲以上人口比率8.6%；不少醫院及衛生所表示，各接種站光是預約殘劑的人數就多達數百人，但各接種站每日最後一瓶的殘劑時有時無，很難消化預約人數，只能請民眾耐心等待。

衛生局並指出，接種地點仍為縣內8家主要醫院、5個大型接種站、13鄉鎮市衛生所及3處衛星接種站，針對符合此次接種對象的長者，將由村里鄰長發送新冠肺炎接種通知單，接到通知的長者攜帶健保卡、身分證、接種通知單，務必依照通知單通知時段前往接種，以避免造成現場人潮聚集及影響現場人員接種作業進行。

目前南投接種排序除前五類對象外，已開放第六類75歲以上長者接種，而孕期婦女6月28日接種共11人，累計接種數52人外，縣府也將從7月起開放第七、八類接種對象接種疫苗。

南投縣7月3日起將接種莫德納疫苗，前次接獲通知單未前往接種者，需7月9日前向所轄里鄰長登記。圖／南投縣政府提供
南投縣7月3日起將接種莫德納疫苗，前次接獲通知單未前往接種者，需7月9日前向所轄里鄰長登記。圖／南投縣政府提供
南投縣7月3日起將接種莫德納疫苗，前次接獲通知單未前往接種者，需7月9日前向所轄里鄰長登記。圖／南投縣政府提供
南投縣7月3日起將接種莫德納疫苗，前次接獲通知單未前往接種者，需7月9日前向所轄里鄰長登記。圖／南投縣政府提供
南投縣疫苗不足，殘劑接種量少，縣府決定7月3日起將開放造冊通知接種莫德納疫苗。圖／南投縣政府提供
南投縣疫苗不足，殘劑接種量少，縣府決定7月3日起將開放造冊通知接種莫德納疫苗。圖／南投縣政府提供

衛生局 莫德納疫苗 衛生所

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