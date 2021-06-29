彰化物流男一家3人確診 來自上一波宗教傳染鏈

彰化今天新增兩例新冠肺炎確診病例，為昨天家庭群聚傳染鏈衍生個案，30多歲在大型物流業工作的男子昨確診後，包括與他同住的大姑與每天送餐到家的媽媽也都確診，但原本查不出感染源經過疫調也逐漸明朗，衛生局研判目前這三例是上一波民俗信仰活動傳染鏈所衍伸出來的家族群聚感染，該宗教傳播鏈已造成彰化7人確診。

彰化縣府衛生局長葉彥伯說，該家族群聚原本找不出感染源，最早30多歲物流業男子在25日發病、26日確診，進而展開一連串匡列，但今天公布確診的50多歲母親卻在6月22日就去做PCR採檢，但當時是陰性，26日發病後，27日才確診，疫調人員認為她早在22日就自行採檢應有原因，透過職場同事得知她曾與一名有外號的男子有接觸，但她只知道對方外號，與鄰居和家人確認後，才發現該男子就是先前民俗信仰活動傳染鏈的80多歲確診個案。

由於兩人接觸時間因難釐清，衛生局請警方協助調查，發現母親在6月18日曾到該名男子家並共餐，而男子是宗教活動傳染鏈的信眾，預計當時他已被感染，葉彥伯說，該傳染鏈是前一個傳染鏈殘留的個案，從民俗信仰活動傳染給信眾、社交圈再到家庭。該傳染鏈彰化加上南投已有12人確診。

由於該名母親傳染給兒子，彰化縣衛生局針對他物流業職場匡列採檢2、300人，目前150多人都為陰性，其他人結果今天都會出爐。

針對物流人員身處高風險，彰化縣長王惠美說，目前運輸倉儲人員被列在第七類疫苗施打對象，統一由中央造冊，中央會配給疫苗給指定醫院施打，降低感染風險。

彰化縣鼓勵符合資格長輩打疫苗，王惠美表示，施打疫苗順序依照中央，6月15到18日彰化開始針對90歲以上長輩施打，24到26日為85歲到90歲施打，接下來施打疫苗為75到84歲，里幹事這兩天會發通知單，請民眾依照通知間地點到場注射，預計7月2日開始，另65歲以上民眾若有施打意願，今天起到7月1日可向合約診所、衛生所登記打AZ疫苗，鄰長想打一苗也可登記。 彰化縣今天新增2確診個案，感染源查到與上一波宗教傳染鏈有關。圖／彰化縣衛生局提供

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