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打疫苗世代差異 75歲以上不想打AZ、年輕人搶打殘劑
不少人不想打AZ疫苗，目前可注射的75歲以上長者醞釀新一波緩打潮，台中市今早開放殘劑預約，兩百萬人次點擊，搶破頭。瞬間破萬人上線導致系統當機，可見非優先種類對疫苗有急迫需要，打疫苗出現世代差異。
台中市不少議員服務處被民眾打爆，詢問不想打AZ疫苗，何時可等到莫德納？議員張耀中認為，明天開打75歲以上市民，恐再現緩打潮，建議市府應保留必要數量適時向下開放，現行一次通知區間兩個年齡層的級距太小，無法應變緩打的緊急狀態，恐造成疫苗注射速度緩慢。他指出，
張耀中指出，7月1日台中可獲配6萬2300劑莫德納疫苗，但明日上午開放75歲至76歲長輩接種以AZ疫苗為主，萬一又出現施打率不及五成的狀態，往下通知都需要作業時間，倒不如一次拉寬一點。
張耀中說，快打站的設置就是為了拉高接種率達到群體免疫的目標，所以「接種人次及目標範圍」一定要足，現有2歲範圍有必要往上拉大，這樣整體速度才會快一點。
台中市新聞局長黃國瑋表示，市府也希望注射疫苗人 數越多越好，目前市府依每年齡層造冊，每歲約一萬多人，採取以疫苗量對應造冊人數。如果通知太多人，市民來了可能打不到疫苗。他認為疫苗量是關鍵。
市長盧秀燕也指出，可以體會到市民想打疫苗的心很急切，但中央控制整個疫苗量，配撥地方，不是地方政府要多少有多少，另也有注射類別規定。
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