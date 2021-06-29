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中市殘劑下午3點1.6萬完成預約 200萬點擊搶零星殘劑
台中市推出殘劑預約機制，今早上午9點開放登記，但開放瞬間，破萬人上頁面，頁面秒掛點，一直畫圈圈。經統計，截至下午3為止，殘劑預約資訊網的點擊人次超過200萬，1萬6180人完成登記。研考會主委吳皇昇說，以政府主機系統一定會超載，這是前所未見的情況。市府緊急公告，日後延長預約到下午5點，晚上7點半公告名單。
吳皇昇指出，「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」瞬間即湧入龐大流量，殘劑資訊網截至下午2時點擊人次超過200萬次，因應並增加分流系統，截至下午3點已有1.6萬人次完成登記，吳皇昇說，按下午流量趨勢來看已有逐步緩解，加上網頁架設分流功能，民眾登入預約狀況已有改善。
吳皇昇提醒，殘劑預約登記服務「不是先登記先贏」而是亂數隨機排序，每位登記的民眾機率都相同，煩請民眾不用著急，吳主委也表示，「明白民眾對疫苗殘劑的懇切需求，市府盡最大努力建置預約候補網站，也將滾動調整回應，提供民眾一個公平公開的平台機制」。
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