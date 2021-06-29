中市殘劑下午3點1.6萬完成預約 200萬點擊搶零星殘劑

為了讓新冠疫苗效益最大化，中央開放每日最後一瓶疫苗「殘劑」施打。台中市政府研考會及資訊中心透過跨局處研商，訂定線上登記流程，台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網預計28日正式上線。

2021-06-29 13:26