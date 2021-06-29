台中疫苗殘劑預約系統塞車 延長至下午5時

台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網今天上午9時開放線上預約，因瞬間湧入萬人導致系統超載。中市府緊急宣布，登記預約延長4小時，截至下午5時截止，晚間7時30分公布名單。

日前中央流行疫情指揮中心宣布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗殘劑可供18歲以上民眾施打，台中市今天9時起開放登記預約殘劑，一早許多搶打疫苗殘劑的民眾登入系統，未料，網頁卻顯示亂碼也跑不動，民眾急如熱鍋螞蟻。

中市府統計，截至上午11時，點擊人次超過140萬，已有7700人完成登記。中市府研考會主委吳皇昇表示，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載，前所未見的情況，顯示出民眾對疫苗的急迫需求。

因系統大當機，中市府緊急調配系統資源因應，並宣布將登記時間延長4小時，下午5時截止預約登記，將加派人手進行後續名單隨機排序作業。原訂將在同日下午6時前，公告各站點的預約名單，今天也延長到晚間7時30分公布。

中市府表示，「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」，會在疫苗開打前1天上午9時到下午1時開放預約，民眾只要年滿18歲就可上網預約殘劑施打候補名單，每次只能選擇一個時間與站點，市府當日下午會根據預約的名單進行電腦隨機亂數排序抽出幸運兒並簡訊通知。