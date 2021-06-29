「你們就像天上太陽」 小學生錄影寫卡片撐醫護

疫情持續，醫護人員站第一線對抗，員林市育英國小學生寫卡片、畫插圖、錄影片為宏仁醫院人員打氣，真摯言語及可愛圖畫讓醫護感動哽咽，也感謝學生鼓勵讓她們有動力撐下去。

「如果沒有你們，就像天上沒有太陽」、「感謝您在最嚴重的時刻幫助我們」，國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，醫護人員站在第一線「抗疫」，非常辛苦，彰化縣員林市育英國小學生親手寫下數百張卡片，再由老師整合輸出成大海報，送給員林市宏仁醫院等醫療機構，有醫護看了感動哽咽。

宏仁醫院急診護理長吳泯瑩今天說，看到這些卡片非常感動，也心存感激，因為有學童的支持與鼓勵，讓她們有動力繼續撐下去；管理部主任陳慧君說，會把這些作品張貼在院內顯眼處，不只讓醫護人員看到，也要讓更多就醫民眾看到這群貼心小學生對醫護的相挺。

育英國小輔導組長顏薏仟說，防疫期間學生在家遠距上課，表達支持的方式也是運用科技，學生在家寫完卡片後傳給老師，再由老師收集整合成大海報輸出，送給宏仁醫院等醫療院所，全校約700名學生在家響應，希望讓學生學習感恩，也盼社會充滿更多正能量。

不只卡片，學生還透過影片送暖。一對兄弟錄製影片說，防疫期間最有意義的事，就是寫關懷小卡給醫護人員；一名女學生則說，為了防疫，醫護人員犧牲很多自己時間，內心很感動，「你們永遠是最棒的，加油」；還有學生提醒醫護有被感染風險，要好好保護自己。