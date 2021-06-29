「台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網」將在六月28日上線，台中疫苗殘劑如何預約施打？

為了讓新冠疫苗效益最大化，中央開放每日最後一瓶疫苗「殘劑」施打。台中市政府研考會及資訊中心透過跨局處研商，訂定線上登記流程，台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網預計28日正式上線。

台中疫苗殘劑如何預約？

台中市秉持施打公平、預約公開、名單公布之「三公原則」，目前規劃三階段來執行，這三階段分別是：公告站點、開放預約、通知施打。

1. 兩天前：公告站點

因應中央每批次配送的疫苗數量，市府預計在開放殘劑施打前兩日，公告可預約的衛生所或快打站，以及疫苗種類。

2. 一天前：預約並隨機排序

施打前一天上午九點至下午一點，開放有意願的民眾登記預約。下午六點前，將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，同時用簡訊通知排序較前面、有可能被安排施打的民眾留意。

3. 當天：視現場殘劑量聯絡施打

施打當日，各站點指揮官將依現場實際的殘劑數量按序位電話聯絡通知民眾施打，並於網站公告每日殘劑的施打名單。

台中疫苗殘劑預約有哪些注意事項？

台中市政府研考會主委吳皇昇說明，台中疫苗殘劑預約有以下三大注意事項：

年滿18歲：

中央規定需年滿18歲才能施打疫苗。

一次預約一個點：開放預約期間，符合資格的民眾每次僅限預約一個站點，如有多次填寫情形，將以最後一次填寫的資料為準，市府也將稽核校對，慎防不當操作影響公平性。

30分鐘內報到：

配合疫苗開封時效，民眾接獲電話通知後，應於30分鐘內到場完成報到。因此，民眾預約候補時，應該就施打日期及可就近前往的施打站點來評估登記。

吳皇昇補充，台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網公告的預約施打站點，以衛生所及快打站為主，醫療院所、診所部份則遵照中央發佈的指引及市府衛生局規定為民眾施打。

同時，疫苗施打站可能因為疫苗數量和施打情形機動調整，已登記但當日並未安排到的民眾，下次可以重新申請預約候補。

「全文轉載自未來城市(台中疫苗殘劑如何預約？線上候補三階段一次看｜城市防疫共筆)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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