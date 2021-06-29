亂丟口罩成防疫破口南投加強稽查 最重罰6000元

國內新冠肺炎疫情蔓延，戴口罩、勤洗手、環境清潔消毒是個人防疫標準，但部分民眾任意亂丟口罩，或用過的口罩沒有打包密封，就丟到垃圾車上，都可能成為防疫破口。南投縣環保局提醒民眾，口罩應妥善收集回收，亂丟口罩將加重罰緩，由1200元提高到3600元，最重可罰6000元。

環保局表示，國內疫情提升到第三級警戒後，為保護民眾安全，民眾出門需佩戴口罩，口罩使用量大增，卻發現有民眾貪圖一時方便而隨意丟棄口罩情形，不僅造成環境髒亂，也有傳播疫情疑慮，提醒民眾使用過後的口罩應以正確方式丟棄，首先為提起口罩兩側耳掛繩，將內側防護層向外反折，有顏色面向內，再丟棄至一般垃圾桶內。

環保局已請各公所清潔隊收運垃圾時，垃圾車上張貼戴口罩標語，如未配戴口罩將拒收，並要求民眾配戴口罩，也請民眾將使用後口罩完整打包密封於垃圾袋後，再投入垃圾車。

雖然疫情期間，民眾大多能配合防疫，配戴口罩並做好回收，但仍有少部分亂丟棄置情形，各鄉鎮清潔隊稽查員轄內口罩易棄置熱點，公共運輸場站、賣場、醫療院所周圍加強抽查巡檢，如發現有口罩棄置時，會先清除，再加強宣導及查核，以避免口罩棄置影響防疫和衛生。

環保局提醒，使用後口罩是一般垃圾，應丟入垃圾桶並妥善收集後，交給垃圾車處理，疫情期間亂丟口罩將加重罰鍰，由1200元提高到3600元，最重可罰6000元。請民眾勿亂丟口罩，維護縣內環境整潔。