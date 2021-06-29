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828四大公投事務人員打疫苗意願調查 彰化破七成五

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣高齡長者的注射意願下降，但828四大公投事務人員的注射意願相當高。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣高齡長者的注射意願下降，但828四大公投事務人員的注射意願相當高。記者簡慧珍／攝影　

台灣疫情趨緩，8月28日四大公投可否如期舉辦雖然充滿變數，但政府已開始準備，各鄉鎮公所一連4天調查工作人員注射疫苗的意願，初步了解，注射意願頗踴躍，不過有公務員透露，期待注射AZ以外的外國進口疫苗，萬一沒有，可能暫緩注射並靜觀其變。

溪湖鎮公所表示，四大公投工作人員都是65歲以下的公務人員，除非參與第一線防疫事務有機會先注射疫苗，否則注射疫苗順序排在後面，這次可以經由擔任公投事務工作人員排入優先注射疫苗，大幅提高公務員登記參加公投事務的意願，目前調查約580名工作人員，幾乎全體願意注射疫苗。

北斗鎮公所今天統計，828公投的北斗鎮工作人員446人，扣除已注射疫苗的30名員警、45名行政人員，還有371名工作人員未注射疫苗，其中279人表達願意接種，可預見注射情形踴躍。

員林市的四大公投事務工作人員約1100人，扣除村里幹事、曾參與防疫人員已注射疫苗，仍有近900人尚未接種，市公所仍在統計中，初步了解大多數願意注射。二林鎮公所也還在統計接種意願，大部分同意注射。大城鄉公所調查登記擔任公投事務的工作人員，100%願意注射疫苗。

教師登記擔任四大公投事務工作人員的人數，約占公務人員、公職人員的1成，星期四之前回傳接種意願調查表，多數鄉鎮市公所尚未收到國中小學的回覆。彰化縣教師會理事長方仁瑞表示，這兩天學校老師還在上課，有的在校，有的在家，學校需要一個個打電話調查。

他說，國中小學教師的注射時間被安排在8月，在下學年開學前產生效力即可，現在可經由擔任公投事務工作人員先注射，據教師會所知，大家都很願意注射疫苗，趕快產生保護力。

有些公務員透露，希望注射AZ以外的莫德納等外國進口疫苗，假如無法如願，可能選擇不注射，溪湖鎮公所表示，疫苗注射無法保證絕對沒有不良反應，公投事務人員有權不注射疫苗。

疫苗 公投

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