楊瓊瓔牽線民間捐贈中市衛生局 防護衣護目鏡和N95口罩

新冠肺炎疫情仍緊張，台中神岡無極敍緣宮與大雅心享冷泡茶事業機構主動捐贈台中市衛生局防疫物資力抗疫情，今天由立法委員楊瓊瓔陪同，到衛生局捐贈1818套防護衣、1818個護目鏡及1818個N95口罩，提供台中市第一線醫療及防疫人員更安全的防護，讓前線人員更能安心的執行防疫工作。

台中市府衛生局副局長邱惠慈代表受贈，邱惠慈表示，此次受贈物資將分別提供各單位第一線防疫人員使用，讓執勤人員有更充足防護裝備，她說「病毒無情，人間處處有溫情。」

立委楊瓊瓔表示，國內疫情嚴峻，台灣人同島一命，沒有人可以置身事外，防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作，共度難關，神岡無極敍緣宮及大雅心享冷泡茶事業機構長期秉持人飢己飢，人溺己溺的精神，關懷公共事務，持續對社會發出善心，在關鍵時刻提供重要防疫物資，讓市府及防疫人員無後顧之憂。

神岡無極敍緣宮總務組長方宗成及大雅心享冷泡茶事業機構負責人卓浩慶指出，新冠肺炎疫情未見趨緩，本於回饋社會，防疫人人有責，期使社會早日脫離疫情難關，儘速恢復生機。