瞬間萬人湧入 台中疫苗殘劑預約一開放就當機

新冠肺炎AZ及莫德納疫苗7月1日擴大接種，台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網今天上午9時開放線上預約，許多民眾點入預約系統卻顯示亂碼，原因是瞬間湧入萬人導致系統超載。

日前中央流行疫情指揮中心宣布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗殘劑可供18歲以上民眾施打，台中市今天起開放登記預約殘劑，一早許多搶打疫苗殘劑的民眾登入系統，未料卻顯示亂碼，網頁也跑不動，民眾急如熱鍋螞蟻。

台中市政府表示，目前市府官網、防疫專區及「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」瞬間湧入龐大流量，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載，提醒民眾上午9時至下午1時皆可預約，只要在下午1時前完成線上申請即可。

市府強調，殘劑預約並非先搶先贏，沒有先來後到問題，是採「電腦隨機亂數排序」後公告順序，大家機率都一樣。

台中市COVID-19疫苗殘劑施打採線上預約，但今天上午仍有不少民眾跑到醫療院所詢問如何預約，衛生局人員只能回答，現在疫苗施打以及疫苗殘劑預約均由市府統籌處理。

北屯區劉小姐一早9時進入網站不斷刷新，但網站跑不動，立刻轉為亂碼畫面，她說，「可惡，比演唱會門票更難搶，今天沒搶到，明天又要再來一次」。

對於殘劑預約系統一開放就大當機，民進黨籍台中市議員江肇國指出，中央25日宣布可候補施打殘劑，中市府並未擬定相關配套，甚至授權給各區長自行決定登記辦法，過程不統一、不公開、不公平，市府架設的網站又當機無法預約，難道又要回到「由區長來欽點施打嗎？」質疑如何落實「三公原則」。

民進黨籍台中市議員賴佳微、周永鴻表示，有民眾擔憂會不會網站一修復完畢就已經被預約完了，市府不要用網站掛點為由，企圖黑箱疫苗殘劑，應把登記系統設計完備，不該有正式上線還當機無法預約的問題。