大雅人與宮廟網路號召 2天籌集千份防疫物資捐中市府
目前仍值新冠肺炎三級警戒期間，神岡無極敍緣宮與大雅心享冷泡茶業者，為了支持防疫工作，在網路、臉書等平台號召捐贈防疫物資，不到2天就已獲得民眾熱烈響應，購買各1818份的防護衣、護目鏡、N95口罩，價格約在60萬餘元，業者與宮廟代表在今天上午9時許，前往台中市衛生局捐贈防疫物資，由衛生局副局長邱惠慈代表受贈。
大雅心享冷泡茶事業機構卓姓業者表示，有鑑於近來台灣疫情嚴峻，三級警戒延長到7月12日，為了替台灣的防疫工作盡分心力，他與神岡無極敍緣宮陳姓總監事、方姓、王姓組長聯絡後，希望在網路號召民眾一起響應捐贈物資，所以透過臉書、手機通訊軟體、網路等平台號召，希望豐原、大雅等地有熱心公益的民眾，一起加入響應捐贈防疫物資。
神岡無極敍緣宮陳姓總監事說，原本就設定要捐贈1818份，沒想到短短2天時間就已達標，可見豐原、大雅等地的居民，十分支持政府的防疫工作，趁此次捐贈儀式，感謝在疫情期間辛苦的第一線防疫人員，也感謝立委楊瓊櫻的協助。
今天的捐贈儀式是由神岡無極敍緣宮、大雅心享冷泡茶事業機構、立委楊瓊櫻一同主辦，一共捐贈1818套防護衣、護目鏡、N95口罩給台中市衛生局，統一由市府分配，作為調度防疫工作使用，物資由衛生局副局長邱惠慈代表受贈。
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