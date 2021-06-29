快訊

這次長榮載！自購41萬劑莫德納疫苗從荷蘭出發 明16:40抵台

評／鐵路殺警案定讞，一位精神科醫師的省思

大雅人與宮廟網路號召 2天籌集千份防疫物資捐中市府

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
神岡無極敍緣宮、大雅心享冷泡茶業者在網路號召捐贈防疫物資，千份物資在短短2天內達標，捐贈儀式今早在立委楊瓊櫻見證下，捐贈給台中市衛生局。圖／讀者提供
神岡無極敍緣宮、大雅心享冷泡茶業者在網路號召捐贈防疫物資，千份物資在短短2天內達標，捐贈儀式今早在立委楊瓊櫻見證下，捐贈給台中市衛生局。圖／讀者提供

目前仍值新冠肺炎三級警戒期間，神岡無極敍緣宮與大雅心享冷泡茶業者，為了支持防疫工作，在網路、臉書等平台號召捐贈防疫物資，不到2天就已獲得民眾熱烈響應，購買各1818份的防護衣、護目鏡、N95口罩，價格約在60萬餘元，業者與宮廟代表在今天上午9時許，前往台中市衛生局捐贈防疫物資，由衛生局副局長邱惠慈代表受贈。

大雅心享冷泡茶事業機構卓姓業者表示，有鑑於近來台灣疫情嚴峻，三級警戒延長到7月12日，為了替台灣的防疫工作盡分心力，他與神岡無極敍緣宮陳姓總監事、方姓、王姓組長聯絡後，希望在網路號召民眾一起響應捐贈物資，所以透過臉書、手機通訊軟體、網路等平台號召，希望豐原、大雅等地有熱心公益的民眾，一起加入響應捐贈防疫物資。

神岡無極敍緣宮陳姓總監事說，原本就設定要捐贈1818份，沒想到短短2天時間就已達標，可見豐原、大雅等地的居民，十分支持政府的防疫工作，趁此次捐贈儀式，感謝在疫情期間辛苦的第一線防疫人員，也感謝立委楊瓊櫻的協助。

今天的捐贈儀式是由神岡無極敍緣宮、大雅心享冷泡茶事業機構、立委楊瓊櫻一同主辦，一共捐贈1818套防護衣、護目鏡、N95口罩給台中市衛生局，統一由市府分配，作為調度防疫工作使用，物資由衛生局副局長邱惠慈代表受贈。

衛生局 疫情

延伸閱讀

隔10公尺還會感染Delta！權威醫：防疫習慣要融入生活

蔡其昌號召17家企業捐1.1萬N95口罩 童綜合醫今獲贈

影／曾是最強里長 陳永和低調捐酒精紙巾助弱勢防疫

桃園某護理之家住民1採陽2採陰 仍照確診標準防疫　

相關新聞

中市殘劑預約開放瞬間破萬人當機 網：比搶演唱會還難

「台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網」今早9點正式上線，不少網友上市長盧秀燕臉書表示「我點了30分鐘還傳不出去」、「根本連不上...

大雅人與宮廟網路號召 2天籌集千份防疫物資捐中市府

目前仍值新冠肺炎三級警戒期間，神岡無極敍緣宮與大雅心享冷泡茶業者，為了支持防疫工作，在網路、臉書等平台號召捐贈防疫物資，...

蔡其昌號召17家企業捐1.1萬N95口罩 童綜合醫今獲贈

新冠肺炎疫情下，N95口罩是醫院目前迫切需要的防護物資之一，立法院副院長蔡其昌了解醫院需求後，立即號召台中海線在地的「企...

台中搶殘劑預約 網站一早即當 市府：非先搶先贏

台中市政府建置的「臺中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」今天上午9時開放預約，但一早即發生當機，許多人無法完成預約。...

中市殘劑預約今早開放 民眾跳腳連不上線

台中市今天推出線上預約制度「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」，上午9點開放，但是預約系統不是顯示亂碼，就是無法...

台中連3天+0 今可預約疫苗殘劑

台中市連續3天沒有新增確診者，今起開放疫苗殘劑預約。彰化昨新增1例30多歲物流業男子，有2家人PCR陽性，已形成新傳播鏈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。