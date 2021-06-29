蔡其昌號召17家企業捐1.1萬N95口罩 童綜合醫今獲贈

新冠肺炎疫情下，N95口罩是醫院目前迫切需要的防護物資之一，立法院副院長蔡其昌了解醫院需求後，立即號召台中海線在地的「企業聯誼會」擁躍捐贈，共17家企業公司與善心人士響應，今天共捐贈了1.1萬片N95口罩給童綜合醫院，協助保護醫護人員的安全。

立法院副院長蔡其昌表示，醫護人員在前線進行防疫工作，國人的生命才能得到保障，為維護醫護的能量，許多企業自行號召和他一起響應「挺醫護愛台灣」的活動，這次募集了1.1萬個N95口罩捐贈給海線的童綜合醫院。

目前疫情仍嚴峻，醫院緊急與必要性手術仍照常進行，童綜合醫院總院長童敏哲督促和鼓勵全院醫護人員儘速接種疫苗，至今童醫院全院接種率已達99%；5月中疫情開始延燒後，醫院依照指揮中心「全面醫療降載」的政策指示，3天內達成所有住院病人一人一室、固定陪病者照顧等政策，並嚴格執行所有病人要接受手術前，都一定要有PCR檢測陰性結果，才能進行後續住院及手術。

心臟外科手術權威鄭伯智副院長表示，全國第三級疫情警戒宣布後，童綜合的外科醫師和病人透過雙向溝通，大幅度減少非急迫性的手術，將每日手術量降至平日總量一半以下，並嚴格執行分艙分流，將每個外科部門分為A、B組，從住院病房到照顧的醫護都完全區隔；醫院將N95口罩取代了外科口罩，雖然所費不貲，卻是有效保護醫護與病人雙方最重要的利器。

企業聯誼發起人陳俊嘉表示，團結就是力量，他感謝志同道合的各企業主發揮愛心，「企業聯誼會」疼惜海線家鄉的醫護人員，讓他們有充足的N95口罩可以好好保護自己，就像前線的戰士要有足夠的防彈衣和鋼盔一樣安全。