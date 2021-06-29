中市殘劑預約開放瞬間破萬人當機 網：比搶演唱會還難

「台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網」今早9點正式上線，不少網友上市長盧秀燕臉書表示「我點了30分鐘還傳不出去」、「根本連不上線」、「比搶五月天的演唱會還難」，台中市政府表示因瞬間破萬人同時上線，系統超載，建議市民下午1點前都可以登記。

不少人上盧秀燕市長臉書表達殘劑預約網站根本上不了。台中市政府表示，目前市府網站、防疫專區及「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」瞬間湧入龐大流量，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載。

市府提醒民眾上午9時至下午1時皆可預約，只要在下午1時前完成線上申請即可，本案並非先搶先贏，沒有先來後到問題，是採「電腦隨機亂數排序」後公告順序，大家機率都一樣。

中市因應中央每批次配送之疫苗數量，開放殘劑施打前兩日公告可預約的衛生所或快打站，以及疫苗種類；接著第二階段，在施打前一日上午9點至下午1點開放有意願的民眾登記預約，該日下午6點前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，同時以簡訊通知排序較前面有可能被安排施打的民眾留意；最後第三階段，施打當日各站點指揮官將依現場實際的殘劑數量按序位電話聯絡通知民眾施打，並於網站公告每日殘劑的施打名單。

但今天上午9點開放預約，有網友說 跟搶演唱會的票一樣，演唱會的門票開賣時，就是這樣，畫圈圈。