快訊

指考衝刺／把握最後機會別怕大魔王！數甲、數乙得分關鍵一次看

澎湖回台一位難求！躺機場排候補 旅客怒：是在逃難嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市殘劑預約今早開放 民眾跳腳連不上線

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市新冠肺炎疫苗殘劑預約網站連不上線。圖/取自官網
台中市新冠肺炎疫苗殘劑預約網站連不上線。圖/取自官網

台中市今天推出線上預約制度「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」，上午9點開放，但是預約系統不是顯示亂碼，就是無法進入網頁，好不容易進入頁面，填寫到一半又出現「無法連上這個網站」。

台中市政府6月30日開設AZ疫苗快打站，施打前兩天公告可預約站點，施打前一日上午9點至下午1點開放有意願的民眾登記預約，今天是開放第一天，每天下午6點前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，並簡訊通知排序較前面有可能被安排施打的民眾留意，因為疫苗效期必須30分鐘之內趕到。

各站點指揮官將依現場實際進度及殘劑數量按序位電話聯絡通知民眾施打，網站上也會公告每日殘劑的施打名單。

不過今天開放第一天，網站預約並不順利，出現亂碼或者連不上線，市府處理中。

AZ疫苗 台中市 COVID-19

延伸閱讀

與病毒變異競賽 陳建仁：應儘速取得大量疫苗

53國排名44 江啟臣：彭博去年底就指我疫苗資源處劣勢

台中連3天+0 今可預約疫苗殘劑

擁有1.2億劑 日本為何成為AZ疫苗富翁？

相關新聞

中市殘劑預約今早開放 民眾跳腳連不上線

台中市今天推出線上預約制度「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」，上午9點開放，但是預約系統不是顯示亂碼，就是無法...

中市殘劑預約開放瞬間破萬人當機 網：比搶演唱會還難

「台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網」今早9點正式上線，不少網友上市長盧秀燕臉書表示「我點了30分鐘還傳不出去」、「根本連不上...

台中連3天+0 今可預約疫苗殘劑

台中市連續3天沒有新增確診者，今起開放疫苗殘劑預約。彰化昨新增1例30多歲物流業男子，有2家人PCR陽性，已形成新傳播鏈...

彰化電動公車 明年駛進二林園區

彰化目前沒有電動公車，縣府爭取交通部電動大客車補助，彰化客運、員林客運都有意爭取，其中員林客運爭取新闢20路電動公車路線...

草屯九九峰 明年底有氦氣球

南投縣政府將斥資4.2億元，打造草屯九九峰為遊憩園區，主體規劃近日定案，亮點為引進類似熱氣球的氦氣球，並邀集民航局、陸軍...

觀光人潮銳減 宮廟香油錢少一半

全國疫情三級警戒，民眾不能進廟參拜，各宮廟香油錢收入銳減，偏鄉二林天人宮香油錢掛零，位在觀光區的北斗奠安宮，香油錢少9成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。