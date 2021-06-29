中市殘劑預約今早開放 民眾跳腳連不上線

台中市今天推出線上預約制度「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」，上午9點開放，但是預約系統不是顯示亂碼，就是無法進入網頁，好不容易進入頁面，填寫到一半又出現「無法連上這個網站」。

台中市政府6月30日開設AZ疫苗快打站，施打前兩天公告可預約站點，施打前一日上午9點至下午1點開放有意願的民眾登記預約，今天是開放第一天，每天下午6點前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，並簡訊通知排序較前面有可能被安排施打的民眾留意，因為疫苗效期必須30分鐘之內趕到。

各站點指揮官將依現場實際進度及殘劑數量按序位電話聯絡通知民眾施打，網站上也會公告每日殘劑的施打名單。

不過今天開放第一天，網站預約並不順利，出現亂碼或者連不上線，市府處理中。