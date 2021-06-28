快訊

彭博公布全球抗疫排行榜！台灣跌至倒數第10 關鍵原因曝光

日贈台AZ疫苗未列WHO緊急清單 指揮中心回應了

疫情阻礙不了創作 大葉造形藝術系線上畢業展讓人玩味

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學造藝系大四生陳心彤畢業作品「一體成型包」。圖／大葉大學提供
大葉大學造藝系大四生陳心彤畢業作品「一體成型包」。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學造形藝術學系第22屆畢業展原訂六月舉辦，卻受疫情影響只能改為線上展覽，也特別以「疫情失控」為畢業展之名，作品包括木雕、金工、陶藝、漆藝等非常多元，也展現年輕人的創造力。

造藝系主任廖秀玲說，畢業展是美術設計相關科系學生的大學盛事，今年一直到新一代設計展展覽前幾天才因疫情宣布取消，但學生並沒有因為疫情放棄對創作的喜愛，馬上想到可以製作網頁，運用沒有距離的網路和大家分享作品。今年畢業生還設計出包含繪畫、編織、石材、會展、陶藝、金工、木雕、漆藝、裝置等不同類別的「工房」，展出作品從平面到立體，極具可看性。

造藝系大四生陳心彤說，畢業展取名為「疫情失控」，就是想表達他們在疫情下仍全力以赴奮鬥的過程，即使是嚴峻或者失控的環境，也能夠擁有希望和夢想。她展出的編織作品是「一體成型包」，運用配件更換就能簡單完成穿搭。

陳右承用樟木、松木雕刻的作品「自桎梏，何來逍遙」有190公分高，他說，自己不擅於社交，喜歡獨處，作品將手安排在後方，就好像有枷鎖一樣無法動彈，下方則運用多個卡榫結構，隱喻各種束縛，呈現內心渴望去突破。

陳軒庭利用石雕作品造型上的凹與凸來象徵團體中的男女，以及用不同類型的石頭來象徵著團體中有各種不同想法的人們。

詹哲名用台灣樟木、腰果漆雕塑的「迷途羔羊」 、還有用台灣樟木雕出的香蕉木鞋都讓人玩味。葉子漩以澎湖才有的珠螺作為創作元素，表達對已故外婆的思念與感謝，因外婆常去海邊撿珠螺回家料理，她把外婆的愛結合在珠螺酒器創作上。

陳又榳展出「夢境」與「深淵」兩件作品，透過夢的世界展現沒有框架的創作，也提醒大家任何事物都是多面的，有時候看起來是深淵，但換個角度又不一樣了。

畢展網址為https://sites.google.com/view/pad22-dyu/%E9%A6%96%E9%A0%81，部分學生也參與新一代各校系線上展覽，網址為https://www.yodex.com.tw/exhibitor/114，民眾也可上網欣賞。

大葉大學造藝系陳右承用木雕「自桎梏，何來逍遙」有190公分高，隱喻各種束縛，內心渴望去突破。圖／大葉大學提供
大葉大學造藝系陳右承用木雕「自桎梏，何來逍遙」有190公分高，隱喻各種束縛，內心渴望去突破。圖／大葉大學提供
大葉大學造藝系陳又榳用「夢境」傳達無拘無束的快樂。圖／大葉大學提供
大葉大學造藝系陳又榳用「夢境」傳達無拘無束的快樂。圖／大葉大學提供

疫情 陶藝

延伸閱讀

台灣國際木雕競賽初審結果出爐 國內外共68件作品入選

大陸首批「電競本科生」 畢業生：籌備抗戰題材遊戲講述歷史

感人！罕病學生3年不能到校 老師到家辦不一樣畢業典禮

我的女兒是同學！永平工商母女檔今年同時畢業

相關新聞

彰化連日下雨魚鱉現身 農民捕捉賺外快彌補農業災損

彰化縣連日下雨，區排和灌溉溝水量不小，冒出許多平常少見的水生動物，溪湖鎮董姓農民在田間灌溉溝抓到鯰魚和鱉，興高采烈出售小...

台中市民想打疫苗殘劑 29日上午9點開放預約

「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」明日上午9點至下午1點開放登記預約。市長盧秀燕祭出施打公平、預約公開、名單公...

閱讀不能封 中市圖書館6月底推「得來速」取書

因應疫情警戒第三級延長至7月12日，中市圖書館考量民眾得準備考試、撰寫論文等，暑假也有親子「宅家」學習需求，明起推出「得...

台中市疫苗殘劑預約 明開放登記預約

「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」今上線，並公告預約站點，並於明天上午9時至下午1時開放登記預約。研考會主委吳...

Delta病毒入侵 長輩不敢打AZ重災區鄰長敢打

AZ疫苗因各縣市出現不少打後猝死案，而產生長者緩打潮，彰化縣截至上周第二批ＡＺ疫苗僅完成近五成接種率，但因新冠肺炎印度變...

防疫禁入宮廟 香油錢大減五成以上

防疫第三級警戒期間，暫停民眾進入宗教場所，各宮廟香油錢收入銳減，位在觀光旅遊區的北斗奠安宮香油錢少了約9成，埤頭「炸彈媽」合興宮香油錢至少少5成；宮廟執事人員預估，即使7月12日解封，民眾自我防疫意識應會延續3個月，宮廟下一季香油錢數字都不理想。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。