疫情阻礙不了創作 大葉造形藝術系線上畢業展讓人玩味

彰化縣大葉大學造形藝術學系第22屆畢業展原訂六月舉辦，卻受疫情影響只能改為線上展覽，也特別以「疫情失控」為畢業展之名，作品包括木雕、金工、陶藝、漆藝等非常多元，也展現年輕人的創造力。

造藝系主任廖秀玲說，畢業展是美術設計相關科系學生的大學盛事，今年一直到新一代設計展展覽前幾天才因疫情宣布取消，但學生並沒有因為疫情放棄對創作的喜愛，馬上想到可以製作網頁，運用沒有距離的網路和大家分享作品。今年畢業生還設計出包含繪畫、編織、石材、會展、陶藝、金工、木雕、漆藝、裝置等不同類別的「工房」，展出作品從平面到立體，極具可看性。

造藝系大四生陳心彤說，畢業展取名為「疫情失控」，就是想表達他們在疫情下仍全力以赴奮鬥的過程，即使是嚴峻或者失控的環境，也能夠擁有希望和夢想。她展出的編織作品是「一體成型包」，運用配件更換就能簡單完成穿搭。

陳右承用樟木、松木雕刻的作品「自桎梏，何來逍遙」有190公分高，他說，自己不擅於社交，喜歡獨處，作品將手安排在後方，就好像有枷鎖一樣無法動彈，下方則運用多個卡榫結構，隱喻各種束縛，呈現內心渴望去突破。

陳軒庭利用石雕作品造型上的凹與凸來象徵團體中的男女，以及用不同類型的石頭來象徵著團體中有各種不同想法的人們。

詹哲名用台灣樟木、腰果漆雕塑的「迷途羔羊」 、還有用台灣樟木雕出的香蕉木鞋都讓人玩味。葉子漩以澎湖才有的珠螺作為創作元素，表達對已故外婆的思念與感謝，因外婆常去海邊撿珠螺回家料理，她把外婆的愛結合在珠螺酒器創作上。

陳又榳展出「夢境」與「深淵」兩件作品，透過夢的世界展現沒有框架的創作，也提醒大家任何事物都是多面的，有時候看起來是深淵，但換個角度又不一樣了。