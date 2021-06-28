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彰化連日下雨魚鱉現身 農民捕捉賺外快彌補農業災損
彰化縣連日下雨，區排和灌溉溝水量不小，冒出許多平常少見的水生動物，溪湖鎮董姓農民在田間灌溉溝抓到鯰魚和鱉，興高采烈出售小賺一筆意外之財；彰化縣動物防疫所今天表示，這類水生動物應該是隨著養殖池池水溢流而出，民眾可自行判斷能否食用。
董姓農民最近幾天在田間灌溉溝接連發現鯰魚、鱉，重量都有3台斤以上，鄰近地區也有農民撈到泰國蝦、吳郭魚，但數量零星。鯰魚長度逾30公分，相當粗壯，看到人類接近，一溜煙游走，董姓農民「看得到，抓不到。」十分扼腕，但也備妥水桶、手套、網子等著再有魚蝦出現，結果今天清晨看到一隻重達3台斤多的鱉在灌溉溝悠游，董姓農民和父親合力順利撈捕，上午拿到市場以「野生鱉」出售，得款近千元讓董姓農民父子十分高興得到意外之財，多少彌補蔬果雨後腐爛的災損。
區排和灌排溝渠過去曾在大雨過後出現彩色鯰魚、大蝦，經專家鑑定都是外來種美洲鯰魚、美國螯蝦，研判幼體時被棄養，在溝渠長大，因此不建議食用。彰化縣動物防疫所表示，若是無汙染的溝渠裡一般鯰魚和鱉等水族，很可能是因大雨灌滿養殖池，養殖生物隨池水溢流逃逸，由民眾自行評估能否食用。
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