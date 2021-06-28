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台中市民想打疫苗殘劑 29日上午9點開放預約

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府研考會主委吳皇昇宣布，想打殘劑，明天上午9點開放預約。圖／取自臉書直播
台中市府研考會主委吳皇昇宣布，想打殘劑，明天上午9點開放預約。圖／取自臉書直播

台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」明日上午9點至下午1點開放登記預約。市長盧秀燕祭出施打公平、預約公開、名單公布「三公原則」有意願者可上「台中市政府官網」及「台中市政府官方Line的防疫專區」查詢並預約，如果當天未抽中，可繼續再預約。

研考會主委吳皇昇今在防疫記者會逐一說明，「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」內容包括預約候補規則、預約站點公告、我要預約、預約候補排序公告、殘劑施打名單公告等單元，民眾確認預約站點後，即可點選「我要預約」依表單內容填寫後送出，完成預約。

吳皇昇說，配合市府6月30日開設AZ疫苗快打站，今日公告可預約站點，明天（29日）上午9點至下午1點開放有意願的民眾登記預約，下午6點前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告在網站，並簡訊通知排序較前面有可能被安排施打民眾留意；30日施打當日，各站點指揮官將依現場實際進度及殘劑數量按序位電話聯絡通知民眾，在30分鐘內前往注射，網站也會公告每天可注射殘劑名單。

資訊中心表示，中央規定須年滿18歲才能打疫苗，符合資格民眾每次僅限預約一個站點，民眾確認資訊並確實填表，市府將進行稽核校對，慎防不當操作影響公平性。

吳皇昇提醒，配合疫苗開封效期，民眾接獲電話通知，須在30分鐘內帶身分證及健保卡到現場完成報到，另因疫苗施打站點因數量及施打情形，每天機動調整，所以採「兩日前公告站點、一日前預約並隨機排序、當日視現場殘劑量聯絡施打」作業流程進行。當次未安排施打的民眾，下個回合可重新登記預約候補，

衛生局長曾梓展補充，將提供各院所當日最後一瓶剩餘量使用指引，各院所於施打前二日公告接種日期時間，於施打前一日依各院所預約登記方式(網路、電話等)提供18歲以上民眾預約，並公告預約排序，施打當日依最後一瓶疫苗剩餘量依序通知接種，經通知後，民眾應於30分鐘內完成報到，院所當日接種結束後公布施打名單，並將名冊送衛生局備查。

AZ疫苗 台中市 衛生局 COVID-19

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