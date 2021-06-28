閱讀不能封 中市圖書館6月底推「得來速」取書

因應疫情警戒第三級延長至7月12日，中市圖書館考量民眾得準備考試、撰寫論文等，暑假也有親子「宅家」學習需求，明起推出「得來速取書服務」民眾線上借書，選擇到圖書館取書或宅配，滿足防疫與閱讀雙需求。

中市「得來速窗口取書」服務，民眾在市圖官網查詢並完成借書程序，一次可借8冊，館方會發送取書通知，7天內帶借閱證或出示手機APP，即可在圖書館窗口取書。服務時間是周二至周日上午8點半至下午5點半，中午不休息。

中市圖館長張曉玲表示，出書均經紫外線除菌機消毒，民眾可安心閱讀，包括兒童繪本、情緒療癒、人文史哲、生活風格等逾500萬冊書籍，供線上借閱。另市圖也提供「書香便利送2.0」宅配服務，民眾完成借書手續，輸入宅配地址，書香直送，運費70元由民眾負擔。