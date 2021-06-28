聽新聞
test
0:00 / 0:00
閱讀不能封 中市圖書館6月底推「得來速」取書
因應疫情警戒第三級延長至7月12日，中市圖書館考量民眾得準備考試、撰寫論文等，暑假也有親子「宅家」學習需求，明起推出「得來速取書服務」民眾線上借書，選擇到圖書館取書或宅配，滿足防疫與閱讀雙需求。
中市「得來速窗口取書」服務，民眾在市圖官網查詢並完成借書程序，一次可借8冊，館方會發送取書通知，7天內帶借閱證或出示手機APP，即可在圖書館窗口取書。服務時間是周二至周日上午8點半至下午5點半，中午不休息。
中市圖館長張曉玲表示，出書均經紫外線除菌機消毒，民眾可安心閱讀，包括兒童繪本、情緒療癒、人文史哲、生活風格等逾500萬冊書籍，供線上借閱。另市圖也提供「書香便利送2.0」宅配服務，民眾完成借書手續，輸入宅配地址，書香直送，運費70元由民眾負擔。
市圖有電子書、電子雜誌與小牛頓影音資料庫等數位資源，民眾可加入台中市立圖書館Line官方帳號，專人提供一諮詢。詳情可上市立圖書館官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言