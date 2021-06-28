快訊

AZ疫苗七月恢復供貨 指揮中心：希望包括台灣

鐵路刺警案17年定讞 法官評：還有無法逃避的問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閱讀不能封 中市圖書館6月底推「得來速」取書

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市文化局在各圖書館佈置得來速取書服務，即使三級警戒也可持續閱讀。圖／文化局提供
台中市文化局在各圖書館佈置得來速取書服務，即使三級警戒也可持續閱讀。圖／文化局提供

因應疫情警戒第三級延長至7月12日，中市圖書館考量民眾得準備考試、撰寫論文等，暑假也有親子「宅家」學習需求，明起推出「得來速取書服務」民眾線上借書，選擇到圖書館取書或宅配，滿足防疫與閱讀雙需求。

中市「得來速窗口取書」服務，民眾在市圖官網查詢並完成借書程序，一次可借8冊，館方會發送取書通知，7天內帶借閱證或出示手機APP，即可在圖書館窗口取書。服務時間是周二至周日上午8點半至下午5點半，中午不休息。

中市圖館長張曉玲表示，出書均經紫外線除菌機消毒，民眾可安心閱讀，包括兒童繪本、情緒療癒、人文史哲、生活風格等逾500萬冊書籍，供線上借閱。另市圖也提供「書香便利送2.0」宅配服務，民眾完成借書手續，輸入宅配地址，書香直送，運費70元由民眾負擔。

市圖有電子書、電子雜誌與小牛頓影音資料庫等數位資源，民眾可加入台中市立圖書館Line官方帳號，專人提供一諮詢。詳情可上市立圖書館官網查詢

台中市文化局在各圖書館佈置得來速取書服務，即使三級警戒也可持續閱讀。圖／文化局提供
台中市文化局在各圖書館佈置得來速取書服務，即使三級警戒也可持續閱讀。圖／文化局提供
台中市文化局在各圖書館佈置得來速取書服務，即使三級警戒也可持續閱讀。圖／文化局提供
台中市文化局在各圖書館佈置得來速取書服務，即使三級警戒也可持續閱讀。圖／文化局提供

圖書館 紫外線 三級警戒 台中市

延伸閱讀

中市連3天零確診 盧秀燕：與秘魯返台確診同班機14人均陰性

Delta確診屏東甩鍋台中？ 中市藍營批嫁禍台中令人怒

宅閱讀抗病毒 弘文中學鼓勵師生閱讀寄送書到家免運費

黎智英著作、蘋果日報舊報 遭港圖書館下架

相關新聞

彰化連日下雨魚鱉現身 農民捕捉賺外快彌補農業災損

彰化縣連日下雨，區排和灌溉溝水量不小，冒出許多平常少見的水生動物，溪湖鎮董姓農民在田間灌溉溝抓到鯰魚和鱉，興高采烈出售小...

台中市民想打疫苗殘劑 29日上午9點開放預約

「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」明日上午9點至下午1點開放登記預約。市長盧秀燕祭出施打公平、預約公開、名單公...

閱讀不能封 中市圖書館6月底推「得來速」取書

因應疫情警戒第三級延長至7月12日，中市圖書館考量民眾得準備考試、撰寫論文等，暑假也有親子「宅家」學習需求，明起推出「得...

台中市疫苗殘劑預約 明開放登記預約

「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」今上線，並公告預約站點，並於明天上午9時至下午1時開放登記預約。研考會主委吳...

Delta病毒入侵 長輩不敢打AZ重災區鄰長敢打

AZ疫苗因各縣市出現不少打後猝死案，而產生長者緩打潮，彰化縣截至上周第二批ＡＺ疫苗僅完成近五成接種率，但因新冠肺炎印度變...

防疫禁入宮廟 香油錢大減五成以上

防疫第三級警戒期間，暫停民眾進入宗教場所，各宮廟香油錢收入銳減，位在觀光旅遊區的北斗奠安宮香油錢少了約9成，埤頭「炸彈媽」合興宮香油錢至少少5成；宮廟執事人員預估，即使7月12日解封，民眾自我防疫意識應會延續3個月，宮廟下一季香油錢數字都不理想。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。