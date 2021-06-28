Delta病毒入侵 長輩不敢打AZ重災區鄰長敢打

AZ疫苗因各縣市出現不少打後猝死案，而產生長者緩打潮，彰化縣截至上周第二批ＡＺ疫苗僅完成近五成接種率，但因新冠肺炎印度變種Delta病毒入侵南台灣，引發民眾擔憂，員林市里長反映不少５０、６０歲的青壯民眾也在詢問，如果長者不敢打，不如讓家庭經濟支柱的青壯年民眾來打，這二天多數鄰長也都登記施打AE疫苗，先打先安心。

中央配發給彰化縣5萬5300劑莫德納疫苗將分二次送達彰化，第一批3萬 3600劑莫德納疫苗將在7月1日送到，彰化縣7月2日到8日將為75歲到84歲長者施打，符合接種的長者有４萬４３５６人，施打通知單今天下午起配發各鄉鎮市村里長發送，也將於今天下午一點起開放給民眾可在網路上輸入長者身分證號碼，即能查詢施打疫苗時間和地點，第二次的２萬１７００劑也將於７月８日送到。

中央配發給彰化縣第二批的２萬６５００劑ＡＺ疫苗，由於各縣市陸續傳出接種後猝死及不良反應，因此出現長者緩打潮，此批ＡＺ疫苗目前僅完成近五成施打率，原本要開放給８５歲到８９歲長輩施打的１萬１４３０劑，上周僅完成施打三千多劑，施打率僅近三成。

近二日因屏東出現印度變種Delta病毒確診個案，讓民眾擔心，彰化縣重災區員林市許多民眾也希望能早點打到疫苗，三條里里長張凱翔說，目前許多長輩對於打AZ疫苗仍卻步，反而不少65歲以上的民眾打來詢問何時可以打疫苗，也可接受打AZ疫苗，不過因疫苗有限，目前對於高齡長輩不敢打的AZ疫苗，僅再開放65歲有重大疾病如洗腎病人等登記施打。