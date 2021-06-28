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Delta病毒入侵 長輩不敢打AZ重災區鄰長敢打

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
AZ疫苗因各縣市出現不少打後猝死案，而產生長者緩打潮，但因印度變種Delta病毒入侵南台灣，引發民眾擔憂，員林市許多鄰長已登記要打長輩不想打的AE疫苗，先打先安心。記者林宛諭／攝影
AZ疫苗因各縣市出現不少打後猝死案，而產生長者緩打潮，但因印度變種Delta病毒入侵南台灣，引發民眾擔憂，員林市許多鄰長已登記要打長輩不想打的AE疫苗，先打先安心。記者林宛諭／攝影

AZ疫苗因各縣市出現不少打後猝死案，而產生長者緩打潮，彰化縣截至上周第二批ＡＺ疫苗僅完成近五成接種率，但因新冠肺炎印度變種Delta病毒入侵南台灣，引發民眾擔憂，員林市里長反映不少５０、６０歲的青壯民眾也在詢問，如果長者不敢打，不如讓家庭經濟支柱的青壯年民眾來打，這二天多數鄰長也都登記施打AE疫苗，先打先安心。

中央配發給彰化縣5萬5300劑莫德納疫苗將分二次送達彰化，第一批3萬 3600劑莫德納疫苗將在7月1日送到，彰化縣7月2日到8日將為75歲到84歲長者施打，符合接種的長者有４萬４３５６人，施打通知單今天下午起配發各鄉鎮市村里長發送，也將於今天下午一點起開放給民眾可在網路上輸入長者身分證號碼，即能查詢施打疫苗時間和地點，第二次的２萬１７００劑也將於７月８日送到。

中央配發給彰化縣第二批的２萬６５００劑ＡＺ疫苗，由於各縣市陸續傳出接種後猝死及不良反應，因此出現長者緩打潮，此批ＡＺ疫苗目前僅完成近五成施打率，原本要開放給８５歲到８９歲長輩施打的１萬１４３０劑，上周僅完成施打三千多劑，施打率僅近三成。

近二日因屏東出現印度變種Delta病毒確診個案，讓民眾擔心，彰化縣重災區員林市許多民眾也希望能早點打到疫苗，三條里里長張凱翔說，目前許多長輩對於打AZ疫苗仍卻步，反而不少65歲以上的民眾打來詢問何時可以打疫苗，也可接受打AZ疫苗，不過因疫苗有限，目前對於高齡長輩不敢打的AZ疫苗，僅再開放65歲有重大疾病如洗腎病人等登記施打。

由於目前對於長者排斥的AZ疫苗也開放給鄰長登記施打，張凱翔說，他已打了AZ疫苗，多數鄰長也都願意打AZ疫苗，畢竟在印度變種病毒已入侵台灣後，先打先有防護，大家不應再挑疫苗，而且目前看來年輕人打了疫苗多數狀況都OK，若長者不想打，就可快開放給50、60歲青壯人口打。 　

中央配發給彰化縣的第一批莫德納疫苗將在7月1日送到，7月2日到8日將為75歲到84歲長者在各鄉鎮市施打。圖／彰化縣政府提供
中央配發給彰化縣的第一批莫德納疫苗將在7月1日送到，7月2日到8日將為75歲到84歲長者在各鄉鎮市施打。圖／彰化縣政府提供
AZ疫苗因各縣市出現不少打後猝死案，而產生長者緩打潮，但因印度變種Delta病毒入侵南台灣，引發民眾擔憂，員林市許多鄰長已登記要打長輩不想打的AE疫苗，先打先安心。記者林宛諭／攝影
AZ疫苗因各縣市出現不少打後猝死案，而產生長者緩打潮，但因印度變種Delta病毒入侵南台灣，引發民眾擔憂，員林市許多鄰長已登記要打長輩不想打的AE疫苗，先打先安心。記者林宛諭／攝影
中央配發給彰化縣的第一批莫德納疫苗將在7月1日送到，7月2日到8日將為75歲到84歲長者在各鄉鎮市施打，今天下午一點起，長者可上網查詢施打疫苗時間和地點。圖／彰化縣政府提供
中央配發給彰化縣的第一批莫德納疫苗將在7月1日送到，7月2日到8日將為75歲到84歲長者在各鄉鎮市施打，今天下午一點起，長者可上網查詢施打疫苗時間和地點。圖／彰化縣政府提供
中央配發給彰化縣的第一批莫德納疫苗將在7月1日送到，7月2日到8日將為75歲到84歲長者在各鄉鎮市施打。圖／彰化縣政府提供
中央配發給彰化縣的第一批莫德納疫苗將在7月1日送到，7月2日到8日將為75歲到84歲長者在各鄉鎮市施打。圖／彰化縣政府提供

AZ疫苗 印度

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