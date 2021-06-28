中市議會延到8月3日開議 綠營：疫情穩定就別再拖
台中市議會最後決定8月2日， 下月3日重啟這次定期會未完的議程。議長張清照表示，中央疫情指揮中心宣布全國三級警戒延長到7月12日，但考量國內疫情尚未趨緩，一則避免群聚、二則讓市府有更充裕時間防疫，決定議程延至8月3日。不過市議會民進黨團主張若疫情得到控制，應迅速恢復開會，不應再拖。
台中市議會指出，經徵詢各黨團幹部，決定給市府更充裕的防疫時間，且暫緩開會避免群聚。
黨團總召謝明源、幹事長林德宇表示，若疫情能夠在7月12日後得到控制，順利解除三級警戒，民進黨團成員反對延長停會至8月2日，包括防疫紓困、交通建設在內的各項市政推動皆應上正軌，議會立法監督部門應善盡職責，做好監督建言，因此民進黨團重申主張若7月12日後疫情解封，議會應速恢復召開定期會，必要時民進黨團會提出連署要求。
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