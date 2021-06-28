防疫禁入宮廟 香油錢大減五成以上
防疫第三級警戒期間，暫停民眾進入宗教場所，各宮廟香油錢收入銳減，位在觀光旅遊區的北斗奠安宮香油錢少了約7成，埤頭「炸彈媽」合興宮香油錢至少少5成；宮廟執事人員預估，即使7月12日解封，民眾自我防疫意識應會延續3個月，宮廟下一季香油錢數字都不理想。
許多宮廟發放弱勢民眾和家庭的三節慰問金、信仰區的弱勢學生獎助學金，經費來自香油錢，三級警戒雖從5月中旬才開始，但影響深遠，已有宮廟估計今年香油錢不可能追上去年的金額，不過強調去年底就討論通過今年的行善計畫，都會照常辦理，金額不變。
北斗奠安宮周邊是北斗美食街和文資觀光區，實施第三級警戒之後，北斗觀光人潮消失，街道冷清不少，奠安宮沒有進香團，香客人數也大減，香油錢收入較過去約少7成，奠安宮體諒宮後美食街的攤商生意蕭條，將給予減免1個月租金的紓困優惠。
埤頭鄉信仰中心合興宮的觀光香客不多，香油錢也減少大概五成；執事人員表示，就算7月12日可以解封，未來3個月內香客和遊客仍會避免進入宮廟群聚，頂多在宮外廣場合什參拜就離去，對宮廟香油錢的幫助不大，所幸合興宮大部分執事人員是志工，人事負擔少，水電基本開銷也還好，宮廟可維持正常運作。
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