彰化廣開電動公車 員林到二林電動快捷公車最受期待

彰化縣目前沒有電動公車，彰化縣政府積極爭取交通部電動大客車示範計畫補助，其中彰化客運共7條路線29輛汰換既有柴油車，員林客運爭取新闢從員林經埔心、溪湖到二林的「20路」電動快捷公車路線共10輛，則最受矚目，將趕在明年初上路，在矽品陸續在二林中科園區設廠後，可提供快速便捷的通勤服務。

彰化縣政府工務處交通規畫科科長許僅宜說，交通部預定在2030年前達成市區公車全面電動化，目前正辦理電動大客車示範計畫補助，第一梯次預定補助300輛，由各縣市客運業者提報告計畫，逐年汰舊換新，原月底截止，因疫情延到7月底。大客車除了交通部每輛補助550萬元外，環保署也補助150萬元，12年內還有300萬元營運里程補助，條件相當優渥，客運業者爭取十分踴躍。

其中，彰化客運提報的計畫，是針對既有6條公路客運路線，分別是6903彰化到草港尾（經頂番婆）、6903A彰化到草港尾（經頂番婆）延伸崙尾、6904彰化到草港尾（經線西）、6906彰化到水尾（經和美）、6907彰化到水尾（經中寮）、6912彰化到員林（經花壇 ），以及市區客運「7路」員林─高鐵彰化站─田中火車站，合計共29輛。

至於員林客運爭取一條10輛，即新闢從員林經埔心、溪湖到二林的「20路」電動快捷公車路線，最引人注目，「20路」行駛里程為24.9公里，往返各16班，單程行駛時間約60分鐘。許僅宜說，如果順利的話，預定明年初即可上路。