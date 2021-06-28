做醫護後盾 立委陳柏惟募千支護目鏡給台中榮總

三級警戒延長至7月12日，近日又面臨Delta變種病毒登台，立法委員陳柏惟號召善心人士及企業友人募集上千支護目鏡，上午將其中1000支轉贈給台中榮總，由副院長葛光中代表接受致謝。

陳柏惟表示，防疫就像一場耐力賽，其中最辛苦的選手莫過於第一線醫護人員，希望能透過持續給予物資的補充，做第一線醫護最強力的後盾。

陳柏惟說，三級警戒至今已滿月，醫護也在第一線替大眾守了一個月，醫療單位面臨護目鏡等防疫物資的快速消耗，許多善心人士對醫護的付出都感到心疼與感激，希望能出微薄之力守護醫護，經過號召與民間友人相約贊助，今日先將1000支護目鏡轉贈台中榮總，日後會持續將護目鏡送至其他醫療院所。