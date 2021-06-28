葡萄農受疫情下雨夾擊 政經界相挺採購贈防疫人員

國民黨彰化縣黨部主委、縣議員張錦昆號召企業界在疫情期間幫助農民，向大村鄉農民採購共1200箱葡萄，並要將葡萄贈送給醫療等前線防疫人員，表達感謝之意。

大村鄉葡萄農吳黃秀美說，疫情期間不僅萄萄訂購量少了二成，最近又下雨裂果，又得花錢請工人剪枝、整理裂果，可說是雙重損失，就怕葡萄賣不出去，幸好有各界幫忙認購，葡萄產季約到7月初，消費者可把握機會採購。

張錦昆今天號召企業界在彰化縣大村鄉公所前廣場舉辦「愛心企業支持彰化縣農產品」採購活動，獲葳格國際學校等支持共向10位農民採購葡萄，也為大村葡萄促銷。

張錦昆說，今年彰化縣葡萄產量多且品質好，但由於新冠肺炎三級警戒也嚴重影響民生經濟，連帶影響農民生計，所以媒合拜託幾位企業家來購買大村當季葡萄，盼拋磚引玉能有更多人來購買彰化縣農特產品。