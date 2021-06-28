快訊

直播／市場防疫新指引將出爐？指揮中心下午2時記者會

打工族申請萬元補貼 不少人投保金額被刷下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投擬4.2億開發九九峰 氦氣球最快明年底試營運

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯九九峰九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯九九峰九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美。記者賴香珊／攝影

南投縣政府擬開發草屯九九峰地區，將斥資4.2億元打造為遊憩園區，園區主體規劃預計明天定案，但確定引進類似熱氣球的氦氣球，近期已邀集民航局陸軍航工206旅等單位討論可行性，並協助後續設置作業，最快明年底可望試營運。

縣府指出，九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美，卻始終缺乏整體規畫，歷經文建會、國立台灣美術館、台灣工藝研究發展中心等主管機關均未能發展，縣長林明溱因此規劃將生態教育結合觀光進行低密度開發，並引進氦氣球。

觀光處表示，經與工務處、農業處等跨局處合作，現階段園區停車場已規畫設計完成待發包，整體區域排水、水保工程等持續進行中，而整個園區主體規劃預計明天就能定案，預計將斥資自行編列經費4.2億元開發打造九九峰遊憩園區。

而占地約5公頃的九九峰遊憩園區，將涵蓋文化、生態、探索、藝術、市集等5大元素，更將引進類似熱氣球，但承載量及安全性更高的氦氣球，能夠360度欣賞山脈景致，盼為烏溪沿線鄉鎮，帶來觀光新動能，藉此帶動地方產業經濟。

針對氦氣球部分，立委許淑華協助邀集交通部民航局、陸軍航空第602旅等相關單位與縣府討論，觀光處表示，經確認，在氦氣球採購、設置、申請、營運許可規範，以及空域使用權都沒太大問題，民航局、陸航602旅也將會協助後續作業。

而氦氣球是透過機器收放鋼索控制升降，無色，兼具環保和安全性，單趟至少可供15人直上150米高空俯瞰美景，現正積極辦理設置作業，最快明年底試營運，屆時九九峰園區工程則約達7成，完工後擬朝OT方式委託民間單位經營管理。

南投縣草屯九九峰九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美。圖／南投林管處提供
南投縣草屯九九峰九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美。圖／南投林管處提供
南投縣政府將斥資4.2億元打造為草屯九九峰遊憩園區，引進氦氣球可360度欣賞山脈景致。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將斥資4.2億元打造為草屯九九峰遊憩園區，引進氦氣球可360度欣賞山脈景致。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將斥資4.2億元打造為草屯九九峰遊憩園區，引進氦氣球可360度欣賞山脈景致。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將斥資4.2億元打造為草屯九九峰遊憩園區，引進氦氣球可360度欣賞山脈景致。圖／南投縣政府提供

民航局 熱氣球 陸軍

延伸閱讀

為斷彰化神壇傳播鏈 南投竹山快篩已揪出3染疫者

南投莫德納疫苗7月3日開打 74至85歲長輩可接種

彰化神壇傳播鏈又擴大！ 南投今增1+1還波及校園

南投竹山瑞龍瀑布整修期再延 休園至11月30日

相關新聞

葡萄農受疫情下雨夾擊 政經界相挺採購贈防疫人員

國民黨彰化縣黨部主委、縣議員張錦昆號召企業界在疫情期間幫助農民，向大村鄉農民採購共1200箱葡萄，並要將葡萄贈送給醫療等...

南投擬4.2億開發九九峰 氦氣球最快明年底試營運

南投縣政府擬開發草屯九九峰地區，將斥資4.2億元打造為遊憩園區，園區主體規劃預計明天定案，但確定引進類似熱氣球的氦氣球，...

防疫禁入宮廟 香油錢大減五成以上

防疫第三級警戒期間，暫停民眾進入宗教場所，各宮廟香油錢收入銳減，位在觀光旅遊區的北斗奠安宮香油錢少了約7成，埤頭「炸彈媽...

彰化廣開電動公車 員林到二林電動快捷公車最受期待

彰化縣目前沒有電動公車，彰化縣政府積極爭取交通部電動大客車示範計畫補助，其中彰化客運共7條路線29輛汰換既有柴油車，員林...

做醫護後盾 立委陳柏惟募千支護目鏡給台中榮總

三級警戒延長至7月12日，近日又面臨Delta變種病毒登台，立法委員陳柏惟號召善心人士及企業友人募集上千支護目鏡，上午將...

投苗議會陸續復議 台中還喬不定

新冠肺炎全國第3級疫情警戒延長至7月12日，打亂了各縣市議會定期會議程，南投縣議會認為疫情漸入可控範圍，訂明天續開，苗栗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。