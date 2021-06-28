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南投擬4.2億開發九九峰 氦氣球最快明年底試營運
南投縣政府擬開發草屯九九峰地區，將斥資4.2億元打造為遊憩園區，園區主體規劃預計明天定案，但確定引進類似熱氣球的氦氣球，近期已邀集民航局、陸軍航工206旅等單位討論可行性，並協助後續設置作業，最快明年底可望試營運。
縣府指出，九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美，卻始終缺乏整體規畫，歷經文建會、國立台灣美術館、台灣工藝研究發展中心等主管機關均未能發展，縣長林明溱因此規劃將生態教育結合觀光進行低密度開發，並引進氦氣球。
觀光處表示，經與工務處、農業處等跨局處合作，現階段園區停車場已規畫設計完成待發包，整體區域排水、水保工程等持續進行中，而整個園區主體規劃預計明天就能定案，預計將斥資自行編列經費4.2億元開發打造九九峰遊憩園區。
而占地約5公頃的九九峰遊憩園區，將涵蓋文化、生態、探索、藝術、市集等5大元素，更將引進類似熱氣球，但承載量及安全性更高的氦氣球，能夠360度欣賞山脈景致，盼為烏溪沿線鄉鎮，帶來觀光新動能，藉此帶動地方產業經濟。
針對氦氣球部分，立委許淑華協助邀集交通部民航局、陸軍航空第602旅等相關單位與縣府討論，觀光處表示，經確認，在氦氣球採購、設置、申請、營運許可規範，以及空域使用權都沒太大問題，民航局、陸航602旅也將會協助後續作業。
而氦氣球是透過機器收放鋼索控制升降，無色，兼具環保和安全性，單趟至少可供15人直上150米高空俯瞰美景，現正積極辦理設置作業，最快明年底試營運，屆時九九峰園區工程則約達7成，完工後擬朝OT方式委託民間單位經營管理。
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