合歡山、日月潭見零星遊客 警方舉牌宣導勸別來

南投縣日月潭、合歡山、清境農場等風景區因應3級警戒雖暫停開放，地方業者也多自主停業，但仍有部分民眾耐不住遊興，開車前往「遊車河」或走走，周末假日可見零星人潮，警方因此加強巡邏，並宣導落實防疫措施，甚至盼暫緩前往。

全國三級疫情警戒延長至7月12日，但近期有部分民眾疑因在家悶太久，又見本土確認數已跌破百例，竟趁周末假日出門透氣，日月潭伊達邵部落居民為此自主設置防疫檢查站，逐一為車內遊客量體溫，防疫站點因此易出現車潮。

雖然進入日月潭的民眾，多屬路過型的「遊車河」環潭車潮，但步道上偶見零星遊客在步道上走走；此外，合歡山昆陽、武嶺、清境等地區這陣子也見零星人流，當地警方就怕又有民眾硬闖景區封鎖線，加強派員巡邏。

仁愛警分局表示，因先前有遊客違反規定，硬闖拍照合歡山地標武嶺亭拍照，為免類似狀況發生，松岡、翠峰派出所這陣子特別加強清境農場、合歡山、昆陽、武嶺停車場及周邊道路巡邏，並特別留意防堵遊客進入已經封閉的區域。