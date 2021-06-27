南投莫德納疫苗7月3日開打 74至85歲長輩可接種

中央7月撥配莫德納疫苗，南投縣預計獲2萬3800劑，衛生局將造冊通知「74至85歲（原住民64至75歲）長者」接種，7月3日至10日開放施打，符合資格者應攜帶健保卡、身分證及通知單，依通知單上接種日期及時間至指定地點。

南投縣衛生局指出，全縣目前獲配送疫苗劑數達4萬600劑，接種人數3萬5795人，完成率88.2%，占18歲以上人口比例8.5%，其中第6類（75歲以上長者），截至昨天為止，累計接種數1萬3766人；另，孕婦累計接種數為41人。

中央預計7月配撥第4批疫苗給南投縣，此次配發的為莫德納疫苗2萬3800劑，採2次配送，第一次配給6成約1萬4000劑，並於7月1日送抵南投，第二次再配送9800劑，本批接種對象則為74至85歲（原住民64至75歲）長者。

南投縣衛生局表示，該局將提供符合接種年齡層接種通知單電子檔，由各鄉鎮市戶政事務所造冊列印接種通知單，開放施打時間為7月3至10日，接種地點則為縣內8家醫院、5大接種站、13鄉鎮市衛生所及3處衛星接種站。

而造冊印製完成的接種通知單，將委由各公所村里鄰長協助發放接種通知單，符合接種資格的長輩，依照通知單上接種日期及時間，並攜帶健保卡、身分證及通知單至指定地點接種即可，詳細接種場次、地點、時間預計下周二（29日）公布。