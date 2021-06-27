快訊

聯亞疫苗二期試驗無不良反應 力拚7月取得EUA後施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投莫德納疫苗7月3日開打 74至85歲長輩可接種

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣預計7月獲配莫德納疫苗2萬3800劑，將造冊通知「74至85歲（原住民64至75歲）長者」接種。圖／本報資料照
南投縣預計7月獲配莫德納疫苗2萬3800劑，將造冊通知「74至85歲（原住民64至75歲）長者」接種。圖／本報資料照

中央7月撥配莫德納疫苗，南投縣預計獲2萬3800劑，衛生局將造冊通知「74至85歲（原住民64至75歲）長者」接種，7月3日至10日開放施打，符合資格者應攜帶健保卡、身分證及通知單，依通知單上接種日期及時間至指定地點。

南投縣衛生局指出，全縣目前獲配送疫苗劑數達4萬600劑，接種人數3萬5795人，完成率88.2%，占18歲以上人口比例8.5%，其中第6類（75歲以上長者），截至昨天為止，累計接種數1萬3766人；另，孕婦累計接種數為41人。

中央預計7月配撥第4批疫苗給南投縣，此次配發的為莫德納疫苗2萬3800劑，採2次配送，第一次配給6成約1萬4000劑，並於7月1日送抵南投，第二次再配送9800劑，本批接種對象則為74至85歲（原住民64至75歲）長者。

南投縣衛生局表示，該局將提供符合接種年齡層接種通知單電子檔，由各鄉鎮市戶政事務所造冊列印接種通知單，開放施打時間為7月3至10日，接種地點則為縣內8家醫院、5大接種站、13鄉鎮市衛生所及3處衛星接種站。

而造冊印製完成的接種通知單，將委由各公所村里鄰長協助發放接種通知單，符合接種資格的長輩，依照通知單上接種日期及時間，並攜帶健保卡、身分證及通知單至指定地點接種即可，詳細接種場次、地點、時間預計下周二（29日）公布。

此外，衛生局也強調，針對原先86歲以上（原住民76歲以上）長者，前次未依通知單前往接種，但尚有意願接種者，原則上可在7月9日前向所轄里鄰長登記，縣府會再列入下批次依序通知，詳細登記方式也預計在下周二公布。

南投縣預計7月獲配莫德納疫苗2萬3800劑，將造冊通知「74至85歲（原住民64至75歲）長者」接種。圖／本報資料照
南投縣預計7月獲配莫德納疫苗2萬3800劑，將造冊通知「74至85歲（原住民64至75歲）長者」接種。圖／本報資料照
南投縣預計7月獲配莫德納疫苗2萬3800劑，將造冊通知「74至85歲（原住民64至75歲）長者」接種。圖／本報資料照
南投縣預計7月獲配莫德納疫苗2萬3800劑，將造冊通知「74至85歲（原住民64至75歲）長者」接種。圖／本報資料照

衛生局 莫德納疫苗

延伸閱讀

7月3日基隆首波開打莫德納疫苗 72歲以上2萬多人符合資格

相關新聞

南投莫德納疫苗7月3日開打 74至85歲長輩可接種

中央7月撥配莫德納疫苗，南投縣預計獲2萬3800劑，衛生局將造冊通知「74至85歲（原住民64至75歲）長者」接種，7月...

「疫苗殘劑」如何施打？ 台中市公布網路預約流程

針對「殘劑」如何預約施打，台中市政府今訂出線上登記流程，並在明天28日公告的「台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網」公布，讓市民...

嚴防登革熱 中市環局4招滅孑孓遠離威脅

連日豪雨不斷，積水處容易成為蚊子產卵的溫床，台中市環保局部長陳宏益表示，中市今年尚無病例，但梅雨季節容器易積水，民眾仍須...

實聯制客人不敢上門 台中汽車旅館生意剩1、2成

疫情下，台中市汽車旅館生意進入寒冬，除了七期重畫區內已有業者停業，其他尚在苦撐的，生意也僅以往的1至2成，大家都在觀望何...

南投縣議會後天復議 為免群聚不開放現場旁聽

全國第3級疫情警戒雖延長至7月12日，但國內疫況漸入可控範圍，南投縣議會將於後天（29日）續開第19屆第5次定期會，會議...

疫情限制見不到面 工廠移工戀人問題最難解

因為疫情，政府實施三級警戒，加上電子廠日前爆出疫工染疫事件，使得移工的生活管理都趨嚴了。據一名勞工主管官員指出，許多移工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。