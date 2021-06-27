「疫苗殘劑」如何施打？ 台中市公布網路預約流程

針對「殘劑」如何預約施打，台中市政府今訂出線上登記流程，並在明天28日公告的「台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網」公布，讓市民預約。

研考會主委吳皇昇說，市長盧秀燕宣示的「三公原則」是施打公平、預約公開、名單公布，目前已規劃三階段來執行，分別是：公告站點、開放預約、通知施打。

第一階段，是在前兩天公告可預約的衛生所或快打站，以及疫苗種類；第二階段，在施打前一天上午9時至下午1時開放有意願的民眾登記預約，當天下午6時前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，同時以簡訊通知排序較前面有可能被安排施打的民眾留意。

最後第三階段，施打當天各站點指揮官將依現場實際的殘劑數量按序位電話聯絡通知民眾施打，並於網站公告每日殘劑的施打名單。

他說，依中央規定需年滿18歲才能施打疫苗，為避免佔用名額，於開放預約期間，符合資格民眾每次僅限預約一個站點，如有多次填寫情形，將以最後一次填寫的資料為準，市府也將進行稽核校對，慎防不當操作影響公平性。

另，民眾若於施打當日接獲電話通知後，應於30分鐘內到場完成報到。因此，吳皇昇提醒民眾進行線上預約候補時，應該就施打日期及可就近前往的施打站點來評估登記。明天正式上線公告提供的預約施打站點，以本市衛生所及快打站為主，醫療院所、診所部份則應遵照中央發佈之指引及市府衛生局規定為民眾施打。