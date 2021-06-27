嚴防登革熱 中市環局4招滅孑孓遠離威脅

連日豪雨不斷，積水處容易成為蚊子產卵的溫床，台中市環保局部長陳宏益表示，中市今年尚無病例，但梅雨季節容器易積水，民眾仍須留意。

台中市政府環境保護局攜手環保志工、民眾總動員，今年至今清除近1萬2400個廢棄瓶罐、花盆、水缸或廢輪胎等易積水容器，陳宏益呼籲應徹底落實「巡、倒、清、刷」4大滅孑原則，三級警戒宅在家期間，全家動起來加強清理，遠離病毒與蚊子的雙重威脅。

陳宏益表示，4大滅孑妙招，包括「巡」檢視居家周圍環境，避免室內外容器積水「倒」掉積水並將不用的容器倒置「清」理環境同時清除不用容器「刷」洗容器內壁避免蚊卵附著，保證蚊子不來擾，有效防止登革熱。

環保局說明，最容易忽視的包括房屋排水槽、旗竿插座、地下室及頂樓，都要提高警覺。