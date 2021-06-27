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南投縣議會後天復議 為免群聚不開放現場旁聽

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣議會第19屆第5次定期會因疫自5月20日停開至今，但預計29日復議。本報資料照片
南投縣議會第19屆第5次定期會因疫自5月20日停開至今，但預計29日復議。本報資料照片

全國第3級疫情警戒雖延長至7月12日，但國內疫況漸入可控範圍，南投縣議會將於後天（29日）續開第19屆第5次定期會，會議期間落實防疫措施，也不開放議員助理、府會聯絡人及民眾等旁聽，想了解議事可上網或電視頻道看直播

南投縣議會指出，第19屆第5次定期會原排定於5月13日至6月11日，未料5月中旬爆發本土疫情，19日全國進入3級警戒，為配合縣府防疫需要，讓其團隊專心做好防疫工作，會內協商決定自20日停會至5月底，剩餘議事日程順延。

只不過，到了5月底，疫情未見趨緩，甚至擴及各縣市，全國3級警戒三度延長至7月12日，南投縣議會定期會也延長停會至今，但隨本土確診數連日跌破百例，國內疫況漸入可控範圍，該會決定將於後天（29日）重啟議事。

南投縣議會表示，由於第19屆第5次定期會所餘會期仍有23天，評估目前國內疫況，並與與各審查會召集人協商決定，6月29日至7月21日將重回議事廳，按各審查單位安排或總質詢期程，續開第19屆第5次定期會。

而會議期間將依據中央流行疫情指揮中心公布的公眾集會防疫規定辦理，與會議員、縣府及議會人員等配合量體溫、實聯制登記、全程配戴口罩、保持社交安全距離等相關防疫措施；此外，更嚴禁非必要與會人員列席或旁聽。

南投縣議會表示，復議後不開放府會聯絡人、議員助理、民眾等進場旁聽，也暫停媒體現場採訪，但同步開放網路線上直播（ http://www.ntccbsl.com.tw/list/9 ）、南投有線電視84台live直播，藉此降低群聚，並落實遵照公眾集會防疫規定。

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