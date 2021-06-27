疫情限制見不到面 工廠移工戀人問題最難解
因為疫情，政府實施三級警戒，加上電子廠日前爆出疫工染疫事件，使得移工的生活管理都趨嚴了。據一名勞工主管官員指出，許多移工心情會浮動，與男女朋友間見不到面有關，但是在目前一切以疫情為考量下，人和人的連接不得不減少，這個問題一時間也難解。
這名官員指出，經常接到移工投訴，指雇用的廠家禁止他們外出，經實地了解，雇主並未禁止他們外出，只是柔性勸導他們減少不必要的外出，例如生活用品也都集中請一人購買；若非看病的必要行程，最好不要外出。
但這麼一來，移工有苦說不出的是，許多移工有男、女朋友，以往沒有疫情時都可以見面，聊聊家鄉事並卿卿我我一番，甚至也有台灣人與移工有戀情的，但現在見不到面，即使見了，但到處都是實聯制，活動相對也被限制。
官員指出，有業主曾想過，是否在工廠闢出會客空間，甚至空出幾個房間讓移工戀人能夠相會，但都因為考量疫情期間仍不宜有人與人的連結而作罷，目前也只能期待疫情能趕快受到控制，讓生活趕緊恢復到正常。
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